Un policía se hizo viral por su enorme parecido con La Roca y el actor reaccionó en Twitter





01/09/2021 - 20:35:33

Un policía de Alabama, Estados Unidos, se hizo viral en los últimos días por su enorme parecido con el actor Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock o La Roca. Sus rasgos similares son tan compatibles que hasta la estrella de Holywood reaccionó en su cuenta de Twitter al respecto. El hombre en cuestión se llama Eric Fields, un agente de 37 años que trabaja en la Oficina del Sheriff del Condado de Morgan, pero saltó a la fama el pasado viernes luego de que un hombre le pidiera una foto debido a que había quedado impactado con el parecido que tiene con el actor. He de ahí que su imagen tomó furor en la web y comenzó a viralizarse. Todo ocurrió porque el sargento Mason le comentó a unos amigos que tenía un compañero de trabajo idéntico a The Rock, sin imaginarlo, estos fanáticos se presentaron en la comisaría para comprobarlo y a uno de ellos le impactó tanto la similitud, que decidió sacarse la foto para contarle a todos. La reacción de The Rock en Twitter Fue tanta la trascendencia que tomaron las fotos de Fields en las redes que hasta el mismísimo Dwayne Johnson se enteró de lo que estaba sucediendo en la web. Sin embargo, el clon de La Roca contó a los medios locales que su parecido con el exluchador le ha valido de muchas bromas, pero las comparaciones han ido un poco más allá, ya que también lo han llamado “el hijo predilecto de The Rock y Vin Diesel”. Sin embargo, se trata de comentarios a los que él les sigue la corriente e incluso considera todo un halago, ya que es fanático de ambos. Pese al gran parecido con la estrella de la lucha, y que ve de buena forma los comentarios sobre su similitud, Eric Fields aseguró también que solo piensa en ser él y le agrada poder ser parte de la felicidad de las personas. Aunque fueron los mismos fanáticos de The Rock quienes comenzaron a etiquetarlo hasta llamar su atención. Hecho que lograron porque el actor apeló a su cuenta oficial de Twitter para admitir su gran admiración al parecido que comparten ambos. “Wow. El chico de la izquierda es mucho más genial. Mantente a salvo, hermano, y gracias por tu servicio. Un día beberemos tequila y necesito escuchar todas tus “historias de Rock” porque sé que las tienes”, mencionó Johnson junto a las imágenes comparativas entre el policía y él. Por su parte, la Oficina del Sheriff del Condado de Morgan, viendo que The Rock está al tanto del oficial Fields, lo invitaron a pasear en la patrulla con el equipo de policías y así ayudar a apoyar al sargento Chris Dillard, un policía retirado diagnosticado recientemente con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).