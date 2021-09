Mesa califica de canallas al MAS y su bancada cree que caso Quiborax es chantaje





01/09/2021 - 18:01:02

El Deber.- La aprobación en la comisión mixta de Justicia Plural de la Asamblea de la proposición acusatoria contra el expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax fue calificada como una infamia por el exmandatario, quien alista una respuesta sobre este proceso. “Una de las peores infamias del MAS, protagonizada por ministros que arrodillaron al país ante una empresa chilena y la premiaron con 42 millones por explotar ilegalmente el Salar, se usa de nuevo para reactivar un juicio y doblegar mi conciencia. ¡Canallas!, se equivocan de nuevo”, publicó el exmandatario en su cuenta, @carlosdmesag. El MAS aprobó la mañana de este miércoles tres proposiciones acusatorias, una de ellas es en contra de Carlos Mesa, por la anulación de concesiones mineras de la empresa minera chilena Quiborax, en el salar de Uyuni. La bancada de CC, cuyo líder es Carlos Mesa, también reaccionó y su jefe de bancada, Carlos Alarcón, recordó que el propio Evo Morales emitió un decreto de amnistía en favor de dos expresidentes, el propio Mesa y Jorge Tuto Quiroga. Ahora, dijo, el MAS utiliza este caso para chantajear a CC y aprobar de ese modo los juicios de responsabilidades en contra de Jeanine Áñez. “Esto es una moneda de cambio”, graficó. En octubre de 2018 la mayoría masista aprobó una amnistía presidencial firmada por Evo Morales en favor de Mesa y Quiroga. Alarcón dijo que en ese entonces el expresidente no se acogió a ese beneficio porque consideró que él era inocente, por tanto no había necesidad. Además, dijo Alarcón, ese decreto de amnistía en realidad beneficiaba a las propias autoridades del MAS de ese entonces, porque fueron los responsables de perder el arbitraje que había presentado la empresa chilena Quiborax e hizo alusión directa a los exministros Héctor Arce y César Navarro y al exprocurador, Pablo Menacho. Alarcón dijo que el exmandatario ofrecerá una conferencia de prensa explicando todo el caso y dijo que de ese modo se desnudará todo el montaje que realizaron las tres exautoridades que perdieron el proceso y pactaron el pago de $us 42 millones a la empresa chilena. Calificó como una “oportunidad de oro” el hecho de que el MAS reavive el caso Quiborax para que la opinión pública se entere cómo se fraguó ese caso en los tribunales internacionales.