Dos tercios en el legislativo: El MAS sólo requiere una buena jugada para enjuiciar a Jeanine Añez





01/09/2021 - 17:42:21

Si bien en la Asamblea Legislativa Plurinacional se requieren dos tercios de voto para llevar adelante un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Añez, el MAS sólo requiere una buena movida para cumplir este proceso, ya que tiene mayorías absolutas en ambas cámaras. Como bien refleja El Deber, el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene la autorización de cambiar el orden del día de cualquier sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional con simple mayoría e introducir en agenda la acusación propositoria de un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez. En esa posible sesión, el oficialismo solo necesita los dos tercios de los legisladores presentes para autorizar el proceso contra la exmandataria, según lo establece la Constitución y la Ley 044. No se tiene que olvidar que los legisladores del MAS actúan militantemente, mientras que los de oposición se han caracterizado por no asistir a muchas de las reuniones de las Asambleas. Así, en la pasada legislatura, el MAS, a última hora, cambió los reglamentos de ambas cámaras legislativas. Con esta movida se permite ahora cambiar el orden del día de una sesión de Asamblea Legislativa solo con el voto de la mayoría absoluta, que es la mitad más uno, en vez de los dos tercios que antes se necesitaban. En el Senado se necesitarían 19 votos para cambiar el orden del día y el MAS tiene 21 senadores, mientras que Comunidad Ciudadana (CC) tiene 11 y Creemos, cuatro. Estas dos alianzas juntas alcanzan a 15 votos. En el caso de la Cámara de Diputados, se necesitarían 66 votos y el MAS tiene 75, CC 39 y Creemos 16. Ambas fuerzas de oposición llegan a 55 votos. Según reglamento, se necesitan 85 legisladores -19 senadores y 66 diputados- para que haya quórum en una sesión. Ahora, el MAS cuenta con 75 diputados y 21 senadores, lo que le permitiría aprobar el juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez si es que solo estuvieran los legisladores oficialistas presentes en la sesión. El artículo 184, numeral cuatro, de la Constitución Política del Estado establece lo siguiente:

“Juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, a la Presidenta o al Presidente del Estado, o a la Vicepresidenta o al Vicepresidente del Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato. El juicio se llevará a cabo previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes, y a requerimiento fundado de la Fiscal o del Fiscal General del Estado, quien formulará acusación si estima que la investigación proporcionó fundamento para el enjuiciamiento. El proceso será oral, público, continuo e ininterrumpido. La ley determinará el procedimiento”. La misma figura se establece con la Ley 044, norma que dicta las reglas para el juzgamiento de altos dignatarios de Estado como las y los presidentes del país y que está vigente desde el 8 de octubre de 2010. Esta normativa dispone -en el numeral tres del artículo 16- que la autorización para un juicio de responsabilidades debe ser aprobada por el voto de los dos tercios de los legisladores presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. “La Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes, concederá la autorización de juzgamiento y remitirá todos los antecedentes a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia”, dice el mencionado artículo de la Ley 044. En caso de que el MAS logre reunir los votos necesarios, el Legislativo permitirá el juzgamiento contra la expresidenta Áñez remitiendo todo el material colectado en su investigación al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Si en una primera elección no se cuenta con el número suficiente de votos para llegar a los dos tercios, se va a una segunda votación “dentro del mismo periodo legislativo”. En caso de no llegar en la segunda votación a superar los dos tercios, “se rechaza la autorización de juzgamiento y se procederá al archivo de obrados”, es decir, no se realiza el juicio. En la actualidad pesan siete acusaciones contra Jeanine Áñez, cuatro de ellas consideradas para juicio de responsabilidades y fueron todas presentadas por el ministro de Justicia, Iván Lima. Hoy, la comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional comenzó a analizar los informes pendientes de juicios de responsabilidades que llegaron a esa instancia, según detalló la senadora Andrea Barrientos, de filas de Comunidad Ciudadana (CC). La legisladora opositora acotó que el oficialismo se contactó con asambleístas de su alianza para intentar convencerles de que aprueben el juicio contra Áñez. La diputada Estefanía Morales, jefa de bancada del MAS en la Cámara Baja, negó que se haya sobornado a legisladores de la oposición y dijo que ese tema todavía no se lo está evaluando.

Con información de El Deber.