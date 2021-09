La CIDH le da al Gobierno 7 días para que responda a solicitud de medidas cautelares de Añez





01/09/2021 - 17:20:56

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó al Gobierno de Luis Arce para que responda a la solicitud de medidas cautelares presentada en favor de la expresidenta Jeanine Añez. "De conformidad con el artículo 25(5) del Reglamento de la CIDH, y sin prejuzgar sobre el posible otorgamiento de medidas cautelares, cumplo con solicitar a su excelencia tenga a bien enviar a esta Secretaría, en un plazo de siete días contados a partir de la recepción de esta comunicación, la información que considere oportuna sobre la situación a que se refiere el peticionario", se lee en la carta enviada por la comisión al canciller Rogelio Mayta. La CIDH pide en particular que el Gobierno entregue información de la situación de Añez sobre: Sus observaciones sobre la solicitud de medidas cautelares; Aportar información sobre las condiciones de salud, tanto física como mental, de la propuesta beneficiaria y su acceso a atención médica tanto dentro del penal como aquella especializada que podría requerir fuera del recinto; Indicar las medidas que el Estado habría implementado para proteger los derechos de la propuesta beneficiaria. De ser el caso, aportar la documentación sobre aquellas ordenes administrativas o judiciales que se habrían adoptado. Información sobre las condiciones de detención actuales de la propuesta beneficiaria. La carta detalla que la solicitud de medidas cautelares fue presentada por Juan Carlos Gutiérrez y señala que Añez tendría diferentes padecimientos físicos y mentales que no pueden no estar siendo bien atendidos. Además le expresa al Ministro de Relaciones Exteriores que tiene conocimiento de que "recientemente (Añez) se habría realizado una autolesión, por lo que su vida e integridad se encontrarían en riesgo mientras se encuentra privada de libertad". La expresidenta está privada de libertad desde hace más de cinco meses. Este miércoles se llevará a cabo una audiencia a solicitud de la defensa, para solicitar la detención preventiva y que sea investigada en libertad.

Con información de Página Siete