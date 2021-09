Procuraduría: Cronograma para revisar 35.000 actas estará concluido la próxima semana





01/09/2021 - 16:31:42

ABI.- El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó este miércoles que se trabaja en la elaboración de un cronograma y metodologías para realizar la revisión de las 35.000 actas del proceso electoral de 2019, con el objetivo de “liquidar la teoría del fraude”. “La revisión de las 35.000 actas va a tener su metodología (…), la siguiente semana haremos conocer el cronograma y la metodología de la revisión de las actas. (…) para dar una respuesta al país sobre la verdad de lo ocurrido y liquidar la teoría del fraude”, explicó la autoridad en conferencia de prensa. Chávez aseguró que la próxima semana se hará una invitación pública para que los interesados puedan participar de esta revisión de las 35.000 actas del escrutinio nacional del 2019. Asimismo, aseveró que se examinarán todas las actas, sin exclusión, y en particular aquellas que fueron o sean observadas como fraudulentas. “Las actas que se observen, van a ser objeto de verificación con el cómputo nacional electoral, es el trabajo que debería haber hecho la OEA (Organización de Estado Americanos) y no realizó”, enfatizó. El 28 de agosto, la Procuraduría dio a conocer el informe técnico de la Contraloría General del Estado que evidenció que la OEA no habría realizado una auditoría de las elecciones pasadas y que incumplió los acuerdos con el Estado, por lo que las denuncias de fraude no tenían fundamento. El 30 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral afirmó que las actas están disponibles en medios digitales y que cualquier persona puede revisarlas. Se realizará esta revisión porque políticos de oposición sostienen la narrativa de un supuesto fraude.