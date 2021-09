OIT: Más de 4.000 millones de personas aún carecen de protección social





01/09/2021 - 12:09:11

Xinhua.- A pesar de la expansión mundial sin precedentes de la protección social durante la crisis de la COVID-19, más de 4.000 millones de personas en todo el mundo siguen estando completamente desprotegidas, dice un informe publicado este miércoles por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El informe constató que la respuesta a la pandemia ha sido desigual e insuficiente, profundizando la brecha entre los países con niveles de ingresos altos y bajos, y que no ha podido ofrecer la tan necesaria protección social que todos los seres humanos merecen. "Debemos reconocer que una protección social eficaz e integral no sólo es esencial para la justicia social y el trabajo decente, sino también para crear un futuro sostenible y resiliente", dijo Guy Ryder, director general de la OIT, citado en el informe. "Los países se encuentran en una encrucijada", dijo. "Este es un momento crucial para aprovechar la respuesta a la pandemia para construir una nueva generación de sistemas de protección social basados en los derechos. Estos pueden proteger a las personas de futuras crisis y dar a los trabajadores y a las empresas la seguridad necesaria para afrontar con confianza y esperanza las múltiples transiciones que se avecinan". En la actualidad, sólo 47 por ciento de la población mundial está cubierta efectivamente por al menos un beneficio de protección social, mientras que 4.100 millones de personas (53 por ciento) no obtienen ningún tipo de seguridad de ingresos de su sistema nacional de protección social, indica el informe. El gasto público en protección social varía considerablemente. En promedio, los países gastan 12,8 por ciento de su producto interno bruto (PIB) en protección social (excluida la salud). Sin embargo, los países de ingresos altos gastan 16,4 por ciento y los de ingresos bajos sólo 1,1 por ciento de su PIB en protección social. "La protección social es una herramienta importante que puede crear beneficios sociales y económicos amplios para los países en todos los niveles de desarrollo. Puede apuntalar una mejor salud y educación, una mayor igualdad y sistemas económicos más sostenibles...", dijo Shahra Razavi, directora del Departamento de Protección Social de la OIT. "Construir los sistemas que puedan ofrecer estos resultados positivos requerirá una combinación de fuentes de financiamiento y una mayor solidaridad internacional, en particular con el apoyo a los países más pobres. Pero los beneficios del éxito irán más allá de las fronteras nacionales para beneficiarnos a todos", añadió Razavi.