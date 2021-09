El mosquito más hermoso del mundo en el concurso más prestigioso de fotografía de la naturaleza





01/09/2021 - 11:31:52

BBC Mundo.- Solo las hembras chupan sangre, y exclusivamente cuando están por producir huevos. Resulta imposible no maravillarse ante esta belleza. Esta hembra de mosquito, con sus fabulosas patas peludas y su brillo iridiscente, es deslumbrante. Es una de las especies de Sabethes que se encuentran en América Central y del Sur. ¡Qué lástima que este espécimen en particular también sea un importante portador de enfermedades tropicales! La foto fue tomada por Gil Wizen de Ontario, Canadá. Su trabajo fue muy elogiado en la competencia Wildlife Phothographer of the Year (Fotógrafo de Vida Silvestre del Año), el concurso organizado por el Museo Natural de Historia de Londres y el más importante del mundo en su categoría. Gil es entomólogo de formación, y por ello entiende realmente a los insectos que fotografía. Para obtener este tipo de imagen se requiere mucha planificación, paciencia e incluso algo de dolor. Él describe a los mosquitos Sabethes como extremadamente asustadizos y difíciles de fotografiar bien, especialmente con el constante calor y humedad de la selva amazónica en Ecuador, donde se tomó esta fotografía. "El mosquito responde al más mínimo movimiento y a los cambios en la intensidad de la luz", le dice a la BBC. "Esto significa que debes permanecer muy quieto mientras intentas fotografiarlo, y también estar preparado para el escape del mosquito si usas flash". "Afortunadamente, nunca estás con un solo mosquito, porque generalmente hay decenas de ellos revoloteando sobre tu cabeza". "Estos mosquitos son vectores importantes de varias enfermedades tropicales, como la fiebre amarilla y el dengue". A salvo "Mientras tomaba la foto, me picó este y varios otros mosquitos, lo que aumenta el riesgo de contraer una enfermedad tropical transmitida por un vector. Pero todavía estoy ¡vivo!". Cualquiera que haya intentado alguna vez fotografiar un insecto, reconocerá que Gil ha tenido que "apilar" varias imágenes enfocadas de manera diferente para obtener la profundidad de campo necesaria para mostrar todos los detalles de su cuerpo. La imagen lleva por tíulo "Hermosa chupasangre".