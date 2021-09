5 claves de la medicina oriental para mantener las articulaciones sanas





Varios expertos en medicina oriental opinan que una persona puede mantenerse sana y joven solo si presta la debida atención al estado de sus articulaciones por eso han compartido cinco consejos para mantenerlos sanos. 1 Buena postura Una postura inadecuada ante el ordenador puede provocar tensión en los brazos, el cuello y los hombros, por eso es importante ajustar la altura de la silla para que ambos pies toquen completamente el suelo. La cabeza y la espalda deben estar alineadas y los hombros deben estar en una posición relajada y natural. Mientras que la cabeza debe mantenerse recta sin arquear el cuello. El trabajo monótono, el sedentarismo, los trastornos metabólicos y la acumulación de sal pueden afectar a las articulaciones. 2 La prioridad del calcio y otros nutrientes Los expertos consultados por la agencia de noticias Oreanda sugieren consumir leche, leche agria, yogur, requesón y queso todos los días para garantizar un suministro adecuado de calcio al organismo. También recordaron que no hay que olvidar el apio, la lechuga, las almendras y semillas de sésamo, además del pescado cocido ya que cien gramos de esta carne contienen 3 gramos de calcio. Recomendaron no olvidar el fósforo y el magnesio, que intervienen en la formación de los huesos. Las legumbres, los frutos secos, las semillas de girasol, los pepinos, las coles y las pasas sultanas también contienen estos elementos. Mientras que el manganeso es vital para las articulaciones, por lo que sugieren añadir a la dieta diaria hígado, riñones, aves de corral, plátanos y diversas verduras. Al contrario del consumo de carne roja que debe limitarse porque, según ellos, puede debilitar los huesos y provocar la pérdida de calcio del organismo. 3 Actividades deportivas No es secreto que el ejercicio regular es bueno para el organismo y mantiene las articulaciones sanas. Los expertos recomiendan realizar actividad física de tres a cinco veces por semana, eligiendo actividades de bajo impacto, como la natación, el ciclismo o la bicicleta elíptica. Para fortalecer las piernas, se puede añadir a la lista de ejercicios las prensas de piernas y las flexiones de piernas. Estos no ponen tensión en las articulaciones y entrenan los cuádriceps y los músculos del muslo. En caso de que tengas problemas de rodilla, evita correr, saltar, subir y bajar escaleras y tener que cargar cosas pesadas, ya que esto aumenta la presión sobre las rodillas. 4 Sin peso adicional Mantener el peso a un cierto nivel ayudará a reducir la tensión en las rodillas. Un peso saludable debe medirse por el Índice de Masa Corporal, es decir, el peso para la altura. 5 La importancia del sol A las articulaciones les encanta el sol, pero no hay que exagerar. Cuando penetra la piel, los rayos ultravioleta hacen que el organismo produzca vitamina D, que regula el metabolismo del calcio y el fósforo. Un paseo de dos o tres horas por un parque a la sombra en un día soleado debería ser suficiente, según los expertos.

Sputnik