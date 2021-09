Huracán Ida deja sin agua ni electricidad a millones de personas en Estados Unidos





01/09/2021 - 09:35:59

VOA.- El huracán Ida ha dejado a millones de residentes en el estado de Louisiana, en el sureste de los Estados Unidos, sin electricidad ni agua corriente limpia. Ocho líneas de transmisión eléctrica que alimentan la ciudad turística de Nueva Orleans y gran parte del sur de Louisiana resultaron dañadas o destruidas cuando Ida tocó tierra el domingo a lo largo de la costa del estado con vientos de 240 kilómetros por hora, y una torre de transmisión cayó al río Mississippi. Las autoridades estatales y la compañía de servicios públicos regional Entergy dijeron que podrían pasar hasta 30 días antes de que se restablezca por completo la energía, lo que genera preocupaciones de que los residentes sin aire acondicionado se enfermen por el calor abrasador de fines del verano en el área, que los meteorólogos dicen que podría alcanzar entre 32 y 37 grados centígrados. Las escuelas se han cerrado indefinidamente, mientras que muchos hospitales que ya están llenos de pacientes con COVID-19 funcionan con generadores eléctricos de emergencia. Las autoridades de Nueva Orleans han abierto centros de emergencia en la ciudad para que los residentes se refresquen, obtengan comida y agua y carguen sus dispositivos móviles. Los residentes de toda la región han estado esperando en largas filas durante horas para obtener el gas necesario para hacer funcionar los generadores eléctricos portátiles para proporcionar algo de electricidad a sus hogares. “Muchos de los elementos de la infraestructura que sustentan la vida no están presentes, no están operando en este momento”, dijo el martes el gobernador de Louisiana, John Bel Edwards, al instar a los residentes que fueron evacuados a mantenerse alejados durante la crisis. Los funcionarios de Entergy dijeron que se restableció la energía a 85.000 clientes a última hora del martes y que parte del servicio podría restablecerse en Nueva Orleans el miércoles por la noche. Fuera de Nueva Orleans, los esfuerzos de las fuerzas del orden y los voluntarios continuaron el martes para rescatar a decenas de residentes que permanecen atrapados en sus hogares en varios pueblos inundados. El acceso a muchas áreas no es posible debido a árboles caídos y otros escombros que han bloqueado las carreteras. Al menos cuatro personas han muerto como resultado del huracán Ida, incluidas dos personas que murieron en el colapso de una importante carretera en el vecino estado de Mississippi. El huracán Ida azotó Luisiana 16 años después de que el huracán Katrina devastó Nueva Orleans cuando el sistema de protección contra inundaciones conocido como diques falló y dejó la ciudad bajo el agua, matando a 1.800 personas y atrapando a otros miles de residentes durante días. Desde entonces, Ida se ha disipado en una depresión tropical que se dirige hacia el norte, rumbo al centro de Tennessee, partes de la cual aún se están recuperando de las inundaciones repentinas que mataron al menos a 20 personas a principios de agosto. El sistema de tormentas ha arrojado tanta lluvia en el área que los organizadores de un popular festival de música anual que se celebra en las afueras de Nashville, la capital del estado, se vieron obligados a cancelar el próximo evento. El Centro Nacional de Huracanes dice que también se espera que Ida cause inundaciones repentinas y tornados potencialmente mortales en Tennessee y en Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.