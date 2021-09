Líder de los propietarios de autos chutos asegura que habrá legalización





01/09/2021 - 08:16:11

Erbol.- “Se va a dar, estoy seguro que se va a dar”. Así el líder de los propietarios de autos indocumentados a nivel nacional, Rubén Ferrufino, expresó su optimismo de que se vaya a aprobar una ley para la legalización que exige este sector. Sin embargo, aclaró que sería la última vez que comete el “error” de adquirir un vehículo indocumentado, porque su sector ha sido “mal visto” por la población y se lo ha tildado como si fuera “cabecilla” de una mafia organizada. Por eso, afirmó que en esta ocasión está dando la cara por los propietarios de autos indocumentados, pero no volvería a pedir una nacionalización posteriormente. Ferrufino lidera el movimiento que exige una nueva nacionalización de autos “chutos” y que ya presentó un proyecto de ley. El representante señaló que “chuteros” intentaron incluso ingresar a su organización, pero fueron rechazados. Explicó que su propuesta también es excluir de una nueva nacionalización a quienes ya se beneficiaron en 2011 de una medida similar. “Soy cerrajero” En entrevista con ERBOL, Ferrufino sostuvo que no es un “chutero”, es decir contrabandista de vehículos, sino que su oficio es la cerrajería y que también tiene un terreno en el campo. “Yo soy cerrajero. No soy, como me dice la gente, que soy chutero, que me dedico a esas cosas. Yo soy cerrajero y quiero que tenga mi vehículo sus papeles para que también transporte mis productos o mis trabajos hacia el centro de la ciudad”, dijo. Contó que por la falta de dinero en el país, estuvo como migrante en España hasta que regresó al país y se compró una vagoneta modelo ’85 para trabajar. Aseguró que no tenía dinero para comprar un vehículo de manera legal. Afirmó que mucho optaron por comprarse autos “chutos” porque son más económicos y, además, existen provincias en que circulan de manera normal Invitó a la prensa a filmar su domicilio para verificar las condiciones que habita. Dijo que así se corroborará que no es un contrabandista. El representante manifestó que los autos “chutos” ingresan al país por la falta de control en las fronteras. Dijo que los militares deberían enfocar sus esfuerzos en los límites territoriales para impedir el ingreso del contrabando. Señaló que ese ingreso de vehículos indocumentados no se puede atribuir a su sector.