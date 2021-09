El MAS tras 15 legisladores de oposición para aprobar juicio contra Jeanine Añez





01/09/2021 - 07:33:16

El Deber.- Asambleístas de la oposición denuncian que desde el MAS se acercaron a cuatro legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) y que miran a tres de la alianza Creemos. El Movimiento Al Socialismo (MAS) está detrás de los 15 asambleístas que necesita para aprobar por dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional el juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez. El oficialismo necesita el apoyo de al menos 87 diputados y 24 senadores para dar luz verde al juicio de responsabilidades contra la exmandataria, detenida en el penal de Miraflores, en La Paz, acusada de terrorismo, sedición y conspiración. El MAS cuenta con 75 diputados y 21 senadores, lo que le obliga a negociar con 12 parlamentarios de la Cámara Baja y tres del Senado para aprobar el proceso contra Áñez. En CC denuncian que cuatro de sus diputados fueron “contactados” por gente del MAS para tratar de convencerlos para que se sumen al voto aprobatorio. En el oficialismo minimizan la situación, pero se conoce que están viendo estrategias para lograr los dos tercios en el Legislativo. La diputada Samantha Nogales, de CC, denunció que personeros del MAS intentaron sobornarla a cambio de favorecer el enjuiciamiento contra la expresidenta. La legisladora opositora afirmó que rechazó la oferta. “Como el MAS tiene la incapacidad de dialogar, lo que están haciendo es querer comprar a nuestros parlamentarios, lo que es un acto inadmisible. Más de cuatro parlamentarios han denunciado que han recibido ofertas de parte del Movimiento Al Socialismo”, denunció Andrea Barrientos, jefa de bancada de CC en el Senado. En la actualidad pesan siete acusaciones contra Jeanine Añez, cuatro de ellas consideradas para juicio de responsabilidades y fueron todas presentadas por el ministro de Justicia, Iván Lima. La diputada Estefanía Morales, jefa de bancada del MAS en la Cámara Baja, negó que se haya sobornado a legisladores de la oposición y dijo que ese tema todavía no se lo está evaluando. “Si la diputada (Nogales) no se retracta, la vamos a llevar a la comisión de Ética”, advirtió. Con Evo incluido El diputado Ronald Huanca, de filas de CC, pero que es parte del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), condicionó su voto para aprobar el juicio de responsabilidades contra Áñez. El legislador dijo que apoyará el proceso, pero si se incluye al expresidente Evo Morales en el enjuiciamiento. El opositor detalló que se reunirá con su partido y la alianza para sugerir su propuesta. “La alianza entre el FRI y Comunidad Ciudadana evaluará el juicio de responsabilidades. A mi juicio, en este juicio de responsabilidades deben entrar todos: los que manifiestan que hubo golpe y los que dicen que hay fraude”, afirmó Huanca. En Creemos la situación es más clara. La alianza de Luis Fernando Camacho trabaja para unir la bancada y no respaldar un juicio contra Áñez. La senadora Centa Rek aseguró que no se permitirá un juicio de responsabilidades sin antes llevar adelante una reforma judicial. Sin embargo, los diputados Tito Caero, Sandra Paz, Runy Callaú y Omar Rueda anunciaron su disidencia a Creemos. El diputado Gualberto Arispe dijo que en la oposición “no todos son malos”.