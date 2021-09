Denuncian que el MAS hostiga, procesa y ofrece dinero por dos tercios en ALP





01/09/2021 - 07:29:34

Página Siete.- El Movimiento Al Socialismo (MAS) hostiga, procesa y según Comunidad Ciudadana (CC) intentó sobornar al menos a cuatro de sus asambleístas, en busca de lograr los dos tercios para autorizar el juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Añez. El partido azul está a 15 legisladores de esa meta de votación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El tema cobra vigencia a partir de la denuncia que realizó la diputada Samantha Nogales, de CC, de que partidarios del MAS intentaron sobornarla para que apoye el juicio de responsabilidades en contra de Añez. Luego de que se conociera la sindicación, la diputada Estefanía Morales, del MAS, exigió a Nogales que sea más clara. “Pedimos a la diputada que aclare este tema, que dé el nombre del diputado y el celular del cual la llamaron, porque ella dice llamadas privadas; y si no lo aclara, nosotros vamos a tener que denunciarla ante el Comité de Ética”, indicó Morales. En tanto, el senador masista Leonardo Loza expresó que Nogales debe demostrar que hubo intento de soborno, aunque el legislador añadió que no cree en ese “discurso”. Andrea Barrientos, jefa de bancada de CC en el Senado, informó que al menos cuatro diputados de esa fuerza denunciaron internamente que recibieron ofertas de sobornos de parte del partido azul. “Como el MAS no ha podido fragmentar nuestra bancada, que es una bancada unida, que es una bancada ideológicamente compacta, hoy recurre a intentar pasar esos famosos maletines negros (…). Estamos hablando del aparato más poderoso del país, un aparato del terror. ¿Ustedes se imaginan el hostigamiento al que están siendo sometidos nuestros diputados y diputadas, sobre todo la diputada Nogales, que tuvo la valentía de denunciar?”, dijo Barrientos. Procesados ante Ética El 11 de agosto, la diputada Deysi Choque, del MAS, denunció ante la Comisión de Ética a cinco diputados de Creemos y a uno de CC por dar la espalda al presidente Luis Arce en la sesión del 6 de agosto, pidió que sean suspendidos por un año. Los diputados procesados son Alba Moira Osinaga, Erwin Bazán, María René Álvarez, Marioly Morón, Walthy Egüez (Creemos) y Alberto Astorga (CC). Segín Astorga, el MAS utiliza la Comisión de Ética “como guillotina” para suspender a los opositores, y de esa forma apartarlos de la ALP con el fin de lograr los dos tercios. El diputado de CC, en ese sentido, sostuvo que el partido oficialista está llevando adelante dos estrategias paralelas para lograr esa meta. “Por un lado, intenta sobornar a los diputados y, por otro lado envía a diputados a la Comisión de Ética sin ningún fundamento”, afirmó. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, una de las organizaciones base del MAS, denunció a nueve diputados opositores, por viajar a Estados Unidos y sostener reuniones con, entre otras personas, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Los diputados denunciados son: Richard Ribera, Erwin Bazán, Walthy Égüez, Ericka Chávez, María Rene Álvarez y Mariel Marín (Creemos), y Luisa Nayar, Marcelo Pedrazas y Enrique Urquidi (CC). Expulsados de Creemos El 28 de enero, Creemos expulsó a los diputados Sandra Paz Méndez, Tito Caero Vargas, Runy Elvio Callau Monasterio y Omar Jesús Rueda Gutiérrez. “Estos cuatro diputados traicionaron al pueblo cruceño y son funcionales al MAS, al negociar la Comisión de Ética. Ahora son expulsados de la bancada”, indicó entonces el diputado Erwin Bazán, jefe de bancada de Creemos. En la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, el MAS tiene tres integrantes, CC tiene dos y Creemos uno. El problema comenzó cuando no se tomó en cuenta al legislador que nominó la bancada de Creemos. En cambio, fue elegido el nominado por el grupo de cuatro diputados ahora disidentes de esa alianza. El diputado José Carlos Gutiérrez, de Creemos, denunció: “Ya antes han comprado a algunos en la bancada de Creemos, pasó en la actual legislatura. Están Omar Ruedas, Sandra Paz, Tito Caero y Runy Callau. Ellos están en la Comisión de Ética y en la directiva de Diputados. (…) Estos diputados son de la facción de UCS que integran Creemos. Los de UCS podrían apoyar de cajón un juicio de responsabilidades (contra Añez)”. Página Siete se contactó con la diputada Sandra Paz y le consultó sobre si está a favor del juicio de responsabilidades contra Añez. Ella indicó que ese tema no debe conversarse por teléfono sino personalmente. “¿Ustedes se imaginan el hostigamiento al que están siendo sometidos nuestros diputados y diputadas?”.

