Creemos y CC se abren a juicio contra Añez si se incluye a Evo





01/09/2021 - 07:11:10

Página Siete.- Las bancadas opositoras en el Legislativo se abren a aprobar un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Añez si se incluye también al expresidente Evo Morales. Los asambleístas opositores señalan que hubo vulneración de derechos humanos en ambos gobiernos, y que no debe haber impunidad en ningún caso. El MAS reiteró que no negociará. Diputados y senadores de Comunidad Ciudadana (CC) y de Creemos consideran también que la reforma judicial es imprescindible, porque los actuales operadores de justicia no muestran intenciones de avanzar en los procesos para dar justicia a todas las víctimas de la crisis de 2019. “Primero, tiene que haber una reforma a la justicia. Segundo, un juicio con veedores internacionales y tercero el juicio de responsabilidades contra Jeanine Añez tiene que venir acompañado del juicio de responsabilidades a Evo Morales, porque, el informe del GIEI es claro: los dos han cometido violación a los derechos humanos. Bajo esa premisa se quiere justicia, pero justicia para todos”, dijo el diputado Walthy Egüez, de Creemos. El legislador cuestionó que el MAS acuse a la oposición de supuestamente buscar “impuni - dad”por los hechos de 2019, y señaló que es el oficialismo el que “no quiere justicia para todos”. Recordó que el gobierno de Luis Arce aprobó el decreto de amnistía que -en su opinión- era para “librarlos de culpa y pena”. En la misma línea el senador Henry Montero, de Creemos, apuntó: “Como Creemos ya hemos manifestado públicamente que efectivamente se tiene que dar un juicio de responsabilidades (a Jeanine Añez) y que se tiene que incluir a Evo Morales, respetando lo que dice el informe de la GIEI, en relación que se cometieron violación a derechos humanos desde el 1 de septiembre hasta diciembre de 2019 y eso incluye también el mandato de Evo Morales”. Mientras que desde CC, la posición oficial se dará a conocer en las siguientes horas, aunque se adelanta que su postura va en la misma línea que la de Creemos: juicio de responsabilidades para Jeanine Añez y para Evo Morales, además de la reforma judicial. “En el informe del GIEI se han investigado los conflictos de septiembre a diciembre de 2019. En septiembre y octubre, Añez no era presidenta, era Evo Morales, y ese grupo de expertos también involucra a Evo Morales en los hechos de vulneración de derechos humanos y él debe tener juicio de responsabilidades”, manifestó el diputado Ronald Huanca. Asimismo, expresó que es esencial la renovación de los operadores de justicia para garantizar que no habrá impunidad en ningún caso. Por su parte, el diputado Edwin Rosas, de la alianza naranja, afirmó que la bancada asumirá una posición conjunta sobre los juicios de responsabilidades. El 20 de agosto, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia una proposición acusatoria para un juicio de responsabilidades contra Jeanine Añez por genocidio, en el marco de las masacres de Sacaba y Senkata en las que fallecieron 20 personas. No obstante, esa instancia no emitió ningún pronunciamiento sobre los otros casos que presuntamente involucran a afines al MAS. El GIEI recomendó reabrir al menos 10 casos de la crisis de 2019, cerrados por la justicia. Sobre la postura de la oposición, el MAS reiteró que no “nego - ciará”el juicio de responsabilidades contra Añez. “La justicia no se puede negociar. Los 38 muertos del régimen de facto no merecen una negociación; se debe asumir con responsabilidad. La Asamblea Legislativa tiene la obligación de asumir y responder por las víctimas ”, declaró hace unos días el diputado Juanito Angulo. Por su parte, ayer, el diputado masista Renán Cabezas señaló: “La derecha no vino a construir, ha venido a perjudicar a la patria. No extraña que ellos se retracten ahora indicando que no van a ser parte de los dos tercios para que la Asamblea Legislativa autorice el juicio a Añez. Si no lo hacen están a favor de la injusticia, están encubriendo los delitos de lesa humanidad”.