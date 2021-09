Gremios rechazan ataques del Gobierno y del MAS a periodistas y medios de información





01/09/2021 - 07:06:26

Los Tiempos.- La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazaron el ataque emprendido por el Gobierno y el oficialismo contra los periodistas y medios independientes. Tanto ministros del presidente Luis Arce como el jefe masista Evo Morales han expresado calificativos fuera de tono en contra del trabajo periodístico, porque supuestamente la prensa es de “oposición”, “tergiversa los hechos”, “coordina titulares”, conforma “corporaciones mediáticas” y “abusa” del derecho a la libertad de expresión, lo que no es evidente, afirman los gremios. Remarcan que los periodistas y los medios cumplen su trabajo informativo con responsabilidad y ética, bajo los preceptos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, de la Constitución Política del Estado, de la Ley de Imprenta y del Código Nacional de Ética Periodística, “con clara conciencia de que sus tareas son fundamentales para el desarrollo del Estado Constitucional de Derecho y de la democracia”. Los gremios recuerdan que no es la primera vez que militantes del MAS expresan intolerancia contra los periodistas y medios informativos. “Los tres gobiernos de Morales estuvieron marcados por tensas relaciones con nuestro gremio y hoy la administración del presidente Arce da señales de transitar igual o peor camino, lo que denota una lamentable falta de conocimiento sobre las funciones y el alcance del derecho a la libertad de expresión”, se lee en el comunicado. Es pertinente, agregan, dejar establecido que el objetivo central del periodismo, en tanto ejercicio de la libertad de expresión, es fiscalizar al poder, para evitar que las autoridades cometan abusos en los asuntos públicos que tienen a su cargo. También es necesario remarcar que las autoridades, como se ha establecido en la jurisprudencia interamericana, están sometidas a un mayor escrutinio público y obligadas a ser más tolerantes con la crítica. No obstante, “el reciente y desmesurado ataque contra el periodismo demuestra que el Gobierno no está dispuesto a tolerar el derecho a la libertad de expresión como uno de los principales mecanismos con que cuenta la sociedad boliviana para ejercer un control democrático sobre sus autoridades y también que, lamentablemente, es refractario a la crítica”. Tales rasgos se han confirmado en las últimas horas, remarcan, con la denuncia de dos exdirectores del Banco Central de Bolivia, a quienes se buscar privar de su derecho a la libertad de expresión, y con las agresiones de grupos de choque oficialistas contra una periodista del diario Página Siete, Yolanda Mamani Cayo, y un camarógrafo de la red ATB. “Cuando la labor periodística no es comprendida, comienza a incomodar al poder, lo cual revela que la prensa efectúa un trabajo responsable y en beneficio de la gente, que es la propietaria de la información pública. La ANPB y la APLP reafirman su compromiso democrático, porque una sociedad que no está informada no es plenamente libre y porque sin libertad de expresión no hay democracia”, enfatizan.