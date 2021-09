Diputado Rolando Cuéllar (MAS) presenta una denuncia penal contra el cívico Rómulo Calvo por sedición





31/08/2021 - 17:39:06

El Deber.- El asambleísta plurinacional del Movimiento al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, presentó este martes una denuncia penal contra el titular del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por delitos de sedición, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa. Cuéllar recalca que "no descansará hasta que el Ministerio Público le sentencie con la pena máxima. Además, pide que Calvo sea destituido de la Caja Petrolera de Salud", donde trabaja como médico. La denuncia se refiere a las declaraciones realizadas a principios de agosto por el líder cívico cruceño en las que supuestamente habría amenazado la gestión del presidente Luis Arce al indicar que no se descarta repetir los sucesos de 2019, cuando Evo Morales renunció al cargo de presidente y abandonó el país. Videos del discurso emitido por Calvo al finalizar la "Marcha Por la Democracia”, el pasado 5 de agosto en la plaza 24 de Septiembre, fueron presentados por Cuéllar como prueba. "Señor Luis Arce, este pueblo se comprometió y esta es la primera acción que se va tomar. Ya sabemos la receta para tumbar a un dictador, radica en la unidad del pueblo boliviano. La receta es tenernos en las calles, es la desobediencia civil si no respeta la democracia”, dijo Calvo. El legislador del MAS calificó de "dictadorcillo del comité cívico de quinta" al presidente cívico, a quien acusa de "incentivar la violencia y el racismo". Cuéllar considera que, desde la entidad cívica se trata de convulsionar el departamento cruceño para desconocer la victoria electoral del MAS, "con un 55%".