Contralor dice que solo ellos tienen los profesionales capacitados para auditar las elecciones de 2019





31/08/2021 - 17:35:54

El Deber.- El Contralor General del Estado, Henry Ara, afirmó este martes que solo esa instancia tiene los profesionales capacitados para realizar una auditoría a las elecciones generales de octubre de 2019. La autoridad confirmó que la Procuraduría General del Estado y la Cámara de Diputados les solicitaron emitir un pronunciamiento técnico sobre el trabajo realizado por la Organización de Estados Americanos (OEA), que evidenció una “manipulación dolosa en los comicios”. Según la autoridad, “lo únicos profesionales capacitados para esto se encuentran en la Contraloría de Bolivia”, razón por la que plantean modificar la Ley 1178, para ampliar sus competencias. “Hemos podido evidenciar que no se cumplió con el convenio, puesto que este establecía en su parte fundamental que la OEA iba a realizar una auditoría pronunciándose sobre el cómputo final, sobre la revisión de actas y presentando datos estadísticos sobre el resultado de las elecciones, además, debía utilizarse normativa boliviana”, explicó en entrevista con RTP. Recalcó que el trabajo del organismo internacional “carece de los elementos técnicos de una auditoría y más parece un informe hecho por gente experta en elecciones, pero no en auditoría”. La Procuraduría solicitó a la Contraloría realizar una “verdadera auditoría” a las elecciones anuladas de 2019. Esa instancia busca “aniquilar” las posturas de “fraude” en ese proceso, revisando las 35.000 actas, aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) manifestó que esa tarea no puede modificar ningún acto.