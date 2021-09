INE: Bolivia registra superávit comercial de $us 1.090 millones por alza de exportaciones





31/08/2021 - 17:31:20

ABI.- Entre enero y julio de este año, el saldo comercial de Bolivia registró un superávit acumulado de $us 1.090 millones, contrario a similar período de 2020 cuando mostró un déficit de $us 35 millones, informó el lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este factor positivo obedece al incremento de las exportaciones de gas natural, suministros industriales, como el mineral de plata y la disminución en las importaciones de listones y tableros de madera. “Las exportaciones totales a julio de 2021 muestran un incremento de 59 por ciento, habiendo alcanzado a 5.972 millones de dólares, cifra mayor en 2.218 millones de dólares a la registrada en el mismo período de 2020, cuando se alcanzó a 3.754 millones de dólares”, detalla el reporte de Comercio Exterior (Comex) del INE. Por otra parte, las importaciones a julio presentan un incremento de 29%, alcanzando a $us 4.882 millones, cifra mayor en $us 1.093 millones a la registrada a julio de 2020, cuando se obtuvo $us 3.789 millones. Asimismo, el saldo comercial con India registró un importante incremento en el superávit de julio con relación al mes anterior, llegando a $us 641,4 millones por las exportaciones de oro. Similar comportamiento se presentó con Japón, con un superávit de $us 425,4 millones, debido a las exportaciones de zinc y plata; con Colombia se alcanzó un superávit de $us 358,1 millones, por las exportaciones de torta y aceite de soya.