Novillo a la Iglesia: También hay que solidarizarse y orar por las víctimas de 2019





31/08/2021 - 16:32:11

La Razón.- El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, instó este martes a la Iglesia Católica a también solidarizarse y orar por las víctimas de las masacres de 2019, después de que los obispos de Bolivia abogaron por la expresidenta Jeanine Áñez, que está detenida desde marzo por el caso Golpe de Estado y el 21 de agosto intentó quitarse la vida en la cárcel de Miraflores. “Todos nos solidarizamos (…) cuando las personas están en una desgracia, y me voy a referir de manera genérica a todos los que están en este caso encerrados en la cárcel (…) y la Iglesia lo que ha hecho es solidarizarse con ellos, entendemos, en una expresión democrática y humana, (pero) manifestarles con el mayor respeto a la Iglesia Católica, a sus voceros, que también hay que solidarizarse, también hay que ser sensibles, también hay que orar por las víctimas (de 2019) y por sus familiares (de los) que han sido masacrados”, dijo. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), publicado el pasado 17 de agosto, estableció que en el último trimestre de 2019 se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia en el marco de un conflicto político que dejó al menos 37 muertos, además determinó que se produjeron masacres y ejecuciones sumarias en noviembre de ese año. Entonces, “esto es muy grave y, con el mayor respeto, también le pedimos a la Iglesia su solidaridad para con las familias (de esas víctimas), pero no solo solidaridad por el dolor, (sino para que) estas familias en realidad tengan justicia, una justicia que repare los daños cometidos contra la vida de estas personas”, insistió Novillo en una conferencia de prensa. El lunes, los obispos, mediante un comunicado, aseguraron que hay una falta de piedad con la expresidenta transitoria y recordaron que todos tienen el derecho al respeto de su dignidad. “Su situación (de Áñez) es especialmente preocupante por la evidente conculcación de su derecho a defenderse en libertad y al debido proceso, además del trato falto de piedad recibido. No se puede seguir ignorando los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución y pasar por alto el principio de presunción de inocencia; menos aún, usarlo arbitrariamente. Todos tienen el derecho al respeto de su dignidad y su vida”, indica el pronunciamiento de los jerarcas de la Iglesia Católica. Sin embargo, “yo quiero decir de manera clara y categórica que la señora Áñez no está porque es inocente en la cárcel, no está por un capricho de alguien o porque los jueces están prevaricando o porque el Ministerio Público no tiene fundamento; hay que ser claros y sinceros, la señora está en esa situación porque pesan contra ella graves cargos”, contestó Novillo. La autoridad incluso consideró que “todas las acciones que están procurando que Áñez salga de la cárcel es para que después en realidad se vaya a fugar y ella quede impune”.