Al MAS le faltan 15 asambleístas para dar luz verde a un posible juicio contra Añez





31/08/2021 - 16:22:51

Página Siete.- El Movimiento Al Socialismo (MAS) requerirá el apoyo de al menos 87 diputados y 24 senadores en la Asamblea Legislativa Plurinacional para llevar a la expresidenta Jeanine Añez a un eventual juicio de responsabilidades por al menos cuatro acusaciones. La composición de ambas cámaras es de 130 diputados y 36 senadores; en la actualidad el partido oficialista, que ganó con el 55,1% de los votos en las Elecciones Generales de 2020, cuenta con 75 y 21 asambleístas en esas instancias, respectivamente. Por lo tanto, significa que el partido liderado por Evo Morales requerirá del consentimiento de otros 12 parlamentarios en la Cámara Baja y tres de la Alta, que deberá buscar en filas de la oposición. En esa línea, para ir a un juicio de responsabilidades se requieren de al menos dos tercios (2/3) del voto parlamentario, es decir, un porcentaje mayor al 66% de los legisladores. La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Samantha Nogales denunció ayer que personas del MAS intentaron sobornarla a cambio de favorecer el enjuiciamiento contra Añez. Ella afirmó haber rechazado la oferta. La Ley 044 para el Juzgamiento de Altas Autoridades dice en su artículo 16, parágrafo III, que la ALP concederá la autorización del juzgamiento, en este caso de Añez, con dos tercios “de los miembros presentes”. “La Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes, concederá la autorización de juzgamiento y remitirá todos los antecedentes a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia”, dice la norma. Además, si se cuenta con los votos necesarios para el enjuiciamiento, el parágrafo IV del mismo artículo señala que se hará una segunda votación, en la cual, si no se logra la cantidad de votos requeridas, la autorización del juicio será rechazada. “Si en una primera votación no se contase con el número de votos necesarios para autorizar el enjuiciamiento, se procederá a una segunda votación dentro del mismo periodo legislativo. Si en esta segunda votación no se contase con el número de votos requeridos se rechazará la autorización de juzgamiento y se procederá al archivo de obrados”, establece la Ley 044. La norma para juzgar a altas autoridades de Estado figura dentro la Constitución Política del Estado, razón por la cual no puede ser modificada mediante reforma, sino por medio de una Asamblea Constituyente. En la actualidad pesan siete acusaciones contra Jeanine Añez, cuatro de ellas consideradas para juicio de responsabilidades y fueron todas presentadas por el ministro de Justicia, Iván Lima. Estas cursan son por el préstamo de 327 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), la prórroga de la concesión a Fundempresa, la vulneración de derechos de residentes bolivianos en Chile y por instaurar restricciones a inicios de la pandemia. Sobre esas acusaciones también está el caso del supuesto golpe de Estado, por la presunta comisión de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, denunciado por la exdiputada Lidia Patty.