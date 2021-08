Procurador al TSE: Efectivamente hay principio de preclusión, lo respetamos





31/08/2021 - 16:19:12

La Razón.- El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, afirmó este martes que se respeta el principio de preclusión sobre las elecciones anuladas de 2019, después de que el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, dijo que cualquier persona puede revisar las actas, pero sin efecto alguno en esos comicios. “Efectivamente, hay un principio de preclusión, lo respetamos, pero creo que sobre todo (la decisión de revisar las actas de esas elecciones) va a un tema de legitimidad, (es decir) legitimidad y verdad que son dos cosas importantes”, subrayó Chávez en una entrevista con La Razón Radio. El pasado fin de semana, el Procurador anunció que verificará las 35.000 actas de los comicios anulados “para que la teoría del fraude se caiga para siempre”. El lunes, Hassenteufel señaló que el TSE no sabe realmente “cuál es el objeto o a qué apunta esa revisión”, aunque ratificó que las actas están al alcance de todos y cualquier ciudadano puede acceder, pese a que ya no deberían estar disponibles. “Porque, después de un proceso electoral, lo que queda es el cómputo departamental y físicamente las actas ya no deben permanecer, pero desde hace algunos años el Tribunal ha tomado la determinación de mantener ese documento para que cualquier investigador o cualquier persona interesada pueda proceder a una revisión, (sin embargo) esto no tiene efecto alguno respecto al principio de preclusión”, indicó el Presidente del TSE. Lo cual “me parece muy bien, la preclusión ha funcionado, (pero) lo que queremos es ver acta por acta (…) para que no quede ninguna duda con relación a lo que ha ocurrido” en 2019, respondió Chávez. Insistió en que con esta nueva revisión de las actas la población conocerá realmente si hubo fraude o no en las elecciones de 2019 que fueron anuladas con el argumento de que sí existió ese extremo. Pero, “nosotros (estamos) con la verdad, nosotros vamos a demostrar que efectivamente no ocurrió fraude alguno y lo vamos a hacer de cara al país, cara a cara, con todos los que vengan; que vengan los golpistas, que venga a Iglesia, que vengan los medios mentirosos, nosotros no nos vamos a cerrar a nada, porque creemos que la democracia necesita esto para cerrar el capítulo, sepultar, aniquilar totalmente la teoría del fraude electoral”, apuntó.