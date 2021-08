Los talibanes proclamaron la plena independencia de Afganistán tras salida del último avión de EE.UU.





31/08/2021 - 10:20:50

Los talibanes proclamaron la “plena independencia” de Afganistán después de que los últimos soldados de Estados Unidos abandonaron la nación tras 20 años de guerra. Zabihullah Mujahid, portavoz del Talibán, dijo el martes temprano que “los soldados estadounidenses han salido del aeropuerto de Kabul y nuestra nación consiguió su independencia plena”. Los talibanes dieron la bienvenida a la salida estadounidense de Afganistán poco después de que el Mando Central de Estados Unidos anunciase la finalización de la retirada de las tropas estadounidenses de ese país de Asia central, dijo hoy martes el portavoz del movimiento, Zabihullah Mujahid, publica Xinhua. El último grupo de soldados estadounidenses salió del aeropuerto de Kabul a medianoche del lunes, escribió el vocero en la red social Twitter. "De esta manera, nuestro país se ha vuelto totalmente libre e independiente", añadió. El vuelo de evacuación final se llevó a cabo la noche del lunes 30 de agosto, transportando por aire al último personal militar y no militar de EE. UU. de regreso a casa, un día antes de la fecha límite del 31 de agosto establecida por el presidente estadounidense, Joe Biden. Poco después de los comentarios de Mujahid en las redes sociales, a eso de la 01:00 hora local del martes, los miembros del grupo Talibán comenzaron a disparar al aire como celebración por la noticia en la capital afgana, Kabul, durante aproximadamente una hora, causando pánico entre los residentes. En otro tuit, Mujahid explicó que "los disparos que se escuchan en Kabul son disparos de celebración, los residentes de esa ciudad no deben preocuparse, estamos tratando de controlarlo". De momento no se han efectuado declaraciones oficiales sobre la retirada de Estados Unidos por parte de los talibanes. El Mando Central de Estados Unidos anunció el lunes que se completó la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, poniendo fin a 20 años de invasión liderada por el país norteamericano. El último vuelo se llevó a cabo bajo fuertes medidas de seguridad luego del atentado al aeropuerto de Kabul por parte del Estado Islámico de la provincia de Khorasan (ISKP), que dejó al menos 175 muertos, incluidos 13 soldados estadounidenses.