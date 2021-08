Hoybolivia.com cumple 21 años de vida periodística





31/08/2021 - 08:49:40

Han pasado 21 años desde aquel día cuando lanzamos el primer periódico virtual de Bolivia. No podemos decir que "pareciera que fue ayer" porque hemos transitado un camino de permanentes cambios para estar a la altura de las transformaciones tecnológicas que cada día son imprescindibles. No podemos iniciar esta celebración sin reconocer a las empresas que durante estos 21 años han apoyado de manera incondicional este emprendimiento que, siempre vale la pena recordar, muchos le dieron apenas 3 meses de vida. Lo cierto es que llegamos a la mayoría de edad gracias a esas empresas que confiaron y aún confían en Hoybolivia.com como un medio de comunicación serio y responsable. Muchas gracias, sin su apoyo esta celebración no habría sido posible. También queremos agradecer a nuestros lectores por esa fidelidad con el primer periódico virtual de Bolivia, ya que tenemos en nuestras listas de correo electrónico, amigos que, desde hace 21 años, reciben nuestros reportes diarios por esa vía que fue la primera con la que incursionamos en el periodismo digital. Para quienes somos parte de este emprendimiento, cumplir esa mayoría de edad nos hace más fuertes y más comprometidos a seguir llevando la verdad por delante. También nos obliga a seguir trabajando cada día en la elaboración de un producto que esté a la altura de un periodismo serio, responsable y creíble, que fue nuestro lema desde el inicio. Queremos aprovechar esta oportunidad para destacar que hace 21 años entramos al internet por la vía del correo electrónico, haciendo llegar un reporte diario que logró conquistar al menos a 30 mil personas en los primeros 5 años hasta llegar a los 80 mil suscriptores. Al convertirse el internet en masivo, tuvimos que volcar nuestros esfuerzos a las redes sociales y complementar el correo electrónico con los servicios de mensajería de whatsapp y Telegram, mediante los cuales enviamos resúmenes de noticias durante todo el día. Hablar de la historia de Hoybolivia sería muy largo, por lo que queremos resumir que estos 21 años han sido una gran experiencia de aprendizaje que no acaba y, muy por el contrario, cada día se convierte en una nueva clase para estar al tanto de los cambios tecnológicos que faciltan la llegada a los lectores. Hoybolivia.com es un periódico familiar y así queremos que se mantenga para seguir teniendo esa independencia de pensamiento en nuestra línea editorial. Hoy es un día importante para nosotros y confiamos en que podamos seguir celebrando muchos años más de vida en este mundo digital que nos ha convertido en el primer periódico virtual de Bolivia. Gracias a todos los que nos apoyaron, nos apoyan y muchas gracias a quienes no siguen!