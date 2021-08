Reportan que el contrabando de fármacos en Cochabamba casi se triplica





31/08/2021 - 08:00:23

Opinión.- El presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), Ramón Daza, informó que el tráfico de fármacos se elevó en el departamento, de 6 millones de dólares anuales a 16 millones durante el mismo período. La situación es similar en el ámbito nacional. El contrabando en este rubro oscilaba en 30 millones de dólares al año, pero ahora es de 80 millones, según Daza, quien también es segundo vicepresidente de la Cámara Nacional de Industria. Estos datos son respaldados por la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol). DETALLES ICAM identificó 16 fármacos que más ingresan al mercado de manera irregular, a causa de la demanda actual. Según Daza, no todos ellos están vinculados al tratamiento de coronavirus. Son “medicamentos genéricos, con marca y sin marca”. Se trata de remedios básicos como aspirinas, hasta antigripales. Provienen, principalmente, de tres países: Argentina, Perú y Chile. Remarcó que el 70% de los productos de contrabando ingresa a Bolivia por el Pacífico. EFECTOS Esta situación provocó que las ventas farmacéuticas bajen entre un 15 y 20%, con base a un sondeo realizado entre los asociados vinculados al rubro. En criterio de Daza, este tipo de delito no solo afecta a la economía, sino que se constituye en un atentado para la salud pública, considerando que estos fármacos no están regulados por Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías En Salud (Agemed) ni por el Servicio Departamental de Salud (SEDES). La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó que estos productos perjudican directamente a los pacientes al causarles fallos terapéuticos. CAUSAS La emergencia sanitaria es uno de los factores que elevó la demanda de medicamentos y, en consecuencia, el contrabando de estos productos. La ICAM considera que las cifras de contrabando están en ascenso desde hace un año y medio, aproximadamente. Otro factor que incide es la devaluación de monedas en países limítrofes. Daza dijo que es importante que instituciones como el SEDES o Agemed unan esfuerzos para frenar el tráfico de estas sustancias. ANÁLISIS La ICAM dijo que el contrabando en general llegó a 3.000 millones anuales; “a ello, es necesario sumar el ‘contrabando hormiga’, que gira en torno a los 500 millones de dólares anuales”. Daza insistió en que esta actividad tiene un impacto negativo dentro de la economía porque reduce el crecimiento económico en 1%, aproximadamente. “Es decir, sin contrabando, se podría observar un crecimiento de 1% o 1.5% por encima de los datos presentados en los últimos años”. Sin contrabando, Cochabamba podría crecer alrededor de 70 mil millones de bolivianos más.