El TSJ nombra como vocal a jueza que exoneró a Evo





31/08/2021 - 07:52:48

Correo del Sur.- Solo seis de los 42 vocales que debía elegir el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, en el marco de la convocatoria y la designación anuladas con acciones constitucionales, fueron designados hasta la fecha. Hay nuevos vocales en los tribunales departamentales de justicia de La Paz (4), Oruro (1) y Potosí (1). El Gobierno, a través de sus parlamentarios y el ministro de Justicia, Iván Lima, activaron una acción constitucional que frenó la designación de vocales en los nueve departamentos del país, porque supuestamente en La Paz no se habría respetado la meritocracia y la equidad de género. Para ese distrito precisamente fueron elegidos como nuevos vocales los abogados Félix Orlando Rojas Alcón, Claudia Marcela Castro Dorado, José Luis Mamani Moya y Ramiro Julio Ariel Blanco Fuentes. Para Oruro fue elegida Eve Carmen Mamani Roldan y para Potosí, Yacira Yarusca Cardozo Calizaya. ALGUNOS CUESTIONADOS La exjueza y ahora vocal electa Castro, resolvió la liberación de Morales y de sus exministros de los procesos penales y órdenes de aprehensión, a denuncia del gobierno de Jeanine Áñez y de opositores. Entre los favorecidos con sus fallos, además, están Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana, Héctor Arce, Nemesia Achacollo y otros. De igual forma, su colega Rojas fue quien envió a prisión a los dirigentes cocaleros de los Yungas Franklin Gutiérrez y Sergio Pampa, opositores al Gobierno del MAS. RECLAMOS Entretanto, varios postulantes a vocales, que ya fueron posesionados en el cargo, denuncian que a casi tres meses de haber quedado sin efecto la última elección, por una acción de cumplimiento, el TSJ mantiene en la incertidumbre la nueva elección y denuncian que se pretende ampliar la convocatoria. Los postulantes, muchos de los que renunciaron a otros cargos para ser vocales, advierten que no hay motivo para ampliar la convocatoria porque hay la cantidad suficiente de habilitados. Algunos magistrados expresaron su descontento porque desde los órganos del Estado se pretende influir en la elección y argumentaron que por eso solo se eligió a seis vocales y no así a los 42 para cubrir igual número de acefalías. El distrito judicial de Cochabamba envió el anterior mes, notas a los presidentes del TSJ y del Consejo de la Magistratura para cubrir siete acefalías de vocales, pero a la fecha no tiene respuesta. SIN EFECTO El 29 de mayo, el TSJ eligió a 28 de los 42 vocales que tenía previstos; sin embargo, el 4 de junio, solo posesionó a 19 porque un tribunal de acción de cumplimiento de La Paz dejó en suspenso la designación no solo de 19 elegidos sino de todos.