Diputada de CC denuncia al MAS por intentar sobornarla





31/08/2021 - 07:30:06

Página Siete.- La diputada de la agrupación Comunidad Ciudadana (CC) Samantha Nogales denunció ayer que personas del Movimiento Al Socialismo (MAS) intentaron sobornarla para que apoye el juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta Jeanine Añez, detenida preventivamente desde hace seis meses en el penal de Miraflores. Desde el partido azul rechazaron la acusación y afirmaron que se trata de un “invento” y una “estrategia política para deslegitimar” el proceso. La denuncia Nogales, en un contacto con Página Siete, reveló que recibe constantes llamadas de teléfonos celulares privados para ofrecerle dinero y que como rechazó el ofrecimiento, ahora es víctima de hostigamiento presuntamente por sus colegas del oficialismo. “He recibido algunas llamadas de números privados, me han ofrecido un sueldo, no me hablaron de montos porque no les he dejado que terminen. Por otro lado, ya están empezando con los hostigamientos, llaman de número privado, es complicada la presión”, sostuvo la legisladora cochabambina. La asambleísta opositora indicó que fue hace aproximadamente una semana que se comunicaron con ella para intentar sobornarla. Agregó que fue un varón quien la llamó para hacerle el ofrecimiento a nombre del partido de gobierno. Nogales añadió que también intentaron sobornar a otros parlamentarios de CC. Sin embargo, no detalló a cuántos más ni qué tipo de ofrecimientos les hicieron para alcanzar los dos tercios de votos que requiere el MAS para procesar a la exmandataria. Para obtener los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacionacional el MAS requiere 111 votos. De esta cantidad que se requiere tiene 96, por lo cual les hace falta el respaldo de 15 opositores, tres en el Senado y 12 en Diputados. Esta denuncia se da después de que en pasados días el diputado del MAS Juan José Jáuregui afirmara que una facción “menos radical” de CC está dispuesta a apoyar el juicio de responsabilidades contra Añez por los casos Sacaba y Senkata. En respuesta a la acusación, los diputados Daniel Rojas y Juanito Angulo, del MAS, rechazaron lo dicho por Nogales, pidieron que si es verdad tales intentos de soborno lo que debería hacer es presentar una denuncia formal. Además calificaron el hecho como una estrategia política para deslegitimar el proceso de juicio de responsabilidades contra Añez. “Esa denuncia está manipulada, es una estrategia política para deslegitimar, para que no haya justicia para las víctimas (de Senkata y Sacaba). Esa es una denuncia inventada por ellos mismos para que digan que están hostigando. Nosotros no negociamos ni vamos a rogarnos”, enfatizó Angulo a Página Siete. En tanto, el diputado Rojas rechazó la acusación de su colega opositora y dijo que si su versión es verídica, “debería presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público”. “Lamentamos que quieran hacer quedar mal a nuestro partido. Si ella (Samantha Nogales) tiene los números o quiénes la han llamado, debe presentar la denuncia correspondiente. Aquí no se trata de los dos tercios, sino de que ellos tengan la voluntad, se pongan la mano al pecho y vean lo que pasó el 2019”, señaló Rojas a este medio. El juicio El 26 de agosto, la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) remitió a la Asamblea Legislativa la proposición acusatoria contra la exjefa de Estado después de que la Fiscalía General del Estado remitió la acusación ante la denuncia de las víctimas de los enfrentamientos de noviembre de 2019. Un día después, el presidente del Senado, Andrónico Rodrígue,z anunció que el Legislativo analizará este mes la aprobación del juicio de responsabilidades contra Añez después que resuelva otros 21 procesos pendientes. “Estimamos que se trate a mediados de septiembre, no puedo calcular exactamente el tiempo, pero va a depender de la voluntad de la comisión”, afirmó en esa oportunidad Rodríguez. Añez está detenida preventivamente por el supuesto “golpe de Estado”, activistas y plataformas ciudadanas han pedido que ella pueda defenderse en libertad, algo que hasta ahora desestimó la justicia. Para el juicio Procedimiento El Legislativo debe conformar una comisión de constitución y justicia plural para analizar la proposición acusatoria y remita el informe al pleno del Legislativo, en la que se necesitan dos tercios de votos para su aprobación. Procedimiento Comunidad Ciudadana y Creemos adelantaron que no apoyarán el juicio a Jeanine Añez si no se cambia el Órgano Judicial.