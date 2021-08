Buscarán que Almagro sea removido de la OEA en noviembre, a dos años de la renuncia de Evo y asunción de Añez





30/08/2021 - 20:58:44

Erbol.- El embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, reveló la intención de que en noviembre de este año, para el segundo aniversario de lo que denominó "golpe de Estado", la Asamblea General del organismo remueva a Luis Almagro de la Secretaría General. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos se realizará del 10 al 12 de noviembre en la ciudad de Guatemala. Héctor Arce expresó su deseo de que para esa oportunidad se aplique el artículo 116 de la Carta de la OEA, el cual establece que por dos tercios de votación los Estados miembros pueden remover al Secretario General, "cuando así lo exija el buen funcionamiento de la Organización". Las fechas de la Asamblea General coinciden con el segundo aniversario de la renuncia de Evo Morales (10 de noviembre de 2019) y la asunción de Jeanine Añez (12 de noviembre). Arce resaltó la coincidencia de fechas. "Esperemos en la Asamblea General de las naciones de la OEA, el 12 de noviembre en la ciudad de Guatemala, justamente cuando se cumplen dos años del golpe de Estado, finalmente se aplique el artículo 116 de la Carta de la OEA que establece con claridad la posibilidad del retiro, la suspensión de secretario general por graves hechos de inconducta", dijo Arce, según reporte del periodista Iván Ramos de la Red ERBOL. El Embajador de Bolivia ante el organismo manifestó que los países miembros deben tomar "conciencia" y remover a Almagro del cargo en la Asamblea General, si es que antes no renuncia el uruguayo a la Secretaría General. La semana pasada, el Gobierno de Bolivia arremetió contra Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, y lo acusó de cometer injerencia por el comunicado del 9 de agosto en que ratificaba el informe del organismo que detectó "manipulación dolosa" en las Elecciones de 2019. En dicha sesión, Almagro alegó que cuenta con inmunidad, en base a un acuerdo ratificado por Bolivia en 1977. Héctor Arce consideró que Almagro acudió a la inmunidad como una muestra de "arrogancia", "temor" y "duda". Ratificó que el actual Secretario General de la OEA no puede ser procesado penalmente, pero eso no impide que se evalúe su rol a nivel administrativo. El exministro también reprochó la labor de la prensa boliviana que difundió la versión de que al Gobierno no le fue bien en la sesión de Consejo Permanente. Dijo que si hubo alguien que quedó sólo fue Almagro y que incluso países con representación afín a su posición ideológica, como Ecuador, Colombia y Brasil, se quedaron en silencio. En esa sesión, el gobierno de Bolivia recibió respaldo de las representaciones de México, Argentina y Nicaragua, mientras que otros delegados ratificaron su confianza en las misiones de observación electoral del organismo.