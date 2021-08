Una mujer se recuperó del COVID-19 pero volvió a su casa y encontró a su esposo muerto por el virus





30/08/2021 - 20:47:33

Infobae.- Una mujer en Florida (Estados Unidos) tuvo que vivir un trágico desenlace a lo que pudo ser una historia de resiliencia cuando después de haber logrado superar un COVID-19 que la internó en cuidados intensivos llegó a su casa para encontrar a su esposo muerto por la misma enfermedad. Lisa Steadman, de 58 años, contrajo COVID-19 casi a la par de su esposo Ron, de 55 años, quien enfermó primero y visitó el hospital por complicaciones. “Lo enviaron a casa con medicinas y esas cosas porque no estaba angustiado ni nada por el estilo. Era como si tuviera un resfriado fuerte”, dijo la mujer a medios locales. Pero días después ella empeoró y tuvo que ser internada en la sala de emergencias del Hospital Winter Haven después de desmayarse. También había estado lidiando con otras enfermedades no relacionadas. Duró hospitalizada ocho días, tiempo durante el cual su esposo permaneció en casa, también bajo cuidados porque todavía no se había recuperado. Ella cuenta que Ron le había dicho que su teléfono no estaba funcionando correctamente. “Me había dicho que su teléfono estaba funcionando mal y que no cargaría. El lunes (23 de agosto), no pude localizarlo. Así que envié al Departamento de Policía de Winter Haven para hacer un control de bienestar. Hablaron con él. Estaba bien”, dijo Lisa. La versión fue confirmada por Jaime Brown, portavoz de la policía, que confirmó a medios locales la visita al señor Steadman, quien se encontraba en buen estado de salud. Por eso cuando no pudo contactarse con su esposo el martes ella pensó que su teléfono se había descargado. Al día siguiente a Lisa le dieron de alta en el hospital y regresó a casa, pero al entrar encontró a Ron muerto en su dormitorio. Al lado de él estaban sus perros, visiblemente debilitados por la falta de comida y agua. “Ha sido una pesadilla. Solo una pesadilla “, dijo Lisa. “No puedo sacar esa imagen de mi mente. Ojalá nunca lo hubiera encontrado así”. La mujer dice que pese a su trágica partida prefiere encontrar la paz pensando que Ron ya no sufre: “Era un hombre de familia humilde, muy amigable, dispuesto a ayudar a cualquier hombre de familia temeroso de Dios”. El médico de Ron Steadman le dijo a Lisa que su esposo había muerto por complicaciones relacionadas con el COVID. Ninguno de los Steadman había sido vacunado. “Ambos sentimos que aún no se había probado lo suficiente. Ahora, después de estar en el hospital y hablar con mi médico, cuando pueda tomarlo, lo haré en septiembre”, dijo la mujer. Steadman todavía está luchando con algunos síntomas de COVID-19 y no ha podido regresar a su trabajo como estilista de uñas. “Simplemente ama a tus seres queridos. No sabes que pasará mañana”, dijo.