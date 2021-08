Los usuarios de WhatsApp que no acepten las condiciones de privacidad sufrirán nuevas restricciones





30/08/2021 - 17:15:15

El servicio de mensajería de WhatsApp prepara nuevas restricciones —vinculadas con las comunicaciones con algunas cuentas de negocios— para los usuarios que no acepten sus condiciones de privacidad, publicó WaBetaInfo. Pese a que meses atrás la compañía había anunciado limitaciones para quienes no aceptaran sus términos de uso, la posibilidad de eliminar esas cuentas fue descartada y la aceptación de las condiciones pasó a ser opcional. No obstante, será obligatorio para quienes se comuniquen con cuentas oficiales de empresas. En ese caso, antes de iniciar la comunicación, la red de mensajería de Facebook enviará un mensaje al usuario en el que le recordará que WhatsApp ha actualizado sus términos y políticas de privacidad, por lo que para continuar con la comunicación deben ser aceptadas. De acuerdo con el mismo portal, esta nueva función entrará en vigencia en poco tiempo, con una nueva actualización para los sistemas operativos iOS y Android. Cambio de planes Meses atrás, WhatsApp había anunciado restricciones en el uso de la aplicación para aquellos usuarios que no aceptaran su política de privacidad actualizada. La fecha límite para hacerlo era el 15 de mayo de este año. La decisión derivó en que muchos usuarios optaran por nuevas aplicaciones de mensajería, ante lo que la empresa decidió dar marcha atrás con la decisión. "No limitaremos la funcionalidad de WhatsApp en las próximas semanas", afirmó un comunicado publicado a fines de ese mes. "En su lugar, continuaremos recordando a los usuarios la actualización, también cuando la gente elija utilizar funciones opcionales relevantes, como comunicarse con un negocio que esté recibiendo apoyo de Facebook", agregó el texto.