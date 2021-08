La ONU aprueba resolución para que los talibanes permitan salir de Afganistán de manera segura a quien lo desee





30/08/2021 - 17:08:54

RT.- El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) este lunes ha aprobado, con 13 votos a favor y 2 abstenciones, una resolución en la que pide a los talibanes que cumplan su promesa de permitir salir de Afganistán de manera segura a los ciudadanos y extranjeros que lo deseen. La iniciativa fue planteada por Reino Unido, Francia y EE.UU. De los 15 países que conforman el organismo, solo se abstuvieron Rusia y China. Moscú justificó su postura ante la resolución porque los autores de la misma ignoraron las "preocupaciones fundamentales" de Rusia y no hacen mención a la lucha contra el Estado Islámico (EI). La resolución hace referencia a un comunicado emitido por los talibanes el viernes de la semana pasada en el que se comprometían a que los afganos puedan viajar al extranjero, abandonar Afganistán en cualquier momento que quieran y salir del país a través de cualquier paso fronterizo, tanto aéreo como terrestre sin que nadie les impida salir. "Fortalecer la seguridad" Desde el Consejo de Seguridad de la ONU "esperan que los talibanes cumplan con estos y con todos los demás compromisos, incluida la salida relativamente segura, confiable y ordenada de los afganos y todos los ciudadanos extranjeros de Afganistán". El texto también "solicita a las partes relevantes que trabajen con socios internacionales para tomar medidas con el objetivo de fortalecer la seguridad y prevenir más víctimas, y solicita que se hagan todos los esfuerzos posibles para permitir la reapertura rápida y segura del aeropuerto de Kabul y sus alrededores". Asimismo, condena los ataques cerca del aeropuerto de la capital afgana llevados a cabo el jueves de la semana pasada y exige que el territorio del país asiático no se utilice para amenazar o atacar ningún país o para refugiar o entrenar a terroristas ni para planificar o financiar actos terroristas. No se menciona una "zona segura" El texto no menciona de manera específica el establecimiento de una "zona segura" bajo el control de la ONU para que continúen las operaciones humanitarias, tal y como afirmó el presidente francés, Emmanuel Macron, durante una entrevista concedida este domingo al periódico Le Journal du Dimanche. El pasado 15 de agosto los talibanes tomaron el control de Kabul, la capital del país, y dieron por finalizada su ofensiva en todo Afganistán. El presidente Ashraf Ghani renunció a su cargo y abandonó el país. Los avances de la insurgencia se intensificaron durante la última fase de la retirada definitiva del contingente internacional liderado por EE.UU., que comenzó el pasado mes de abril.