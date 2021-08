Mesa: Funcionarios obsecuentes no pueden ocultar el gigantesco fraude de Evo





30/08/2021 - 16:20:40

El Deber.- El expresidente Carlos Mesa afirmó este lunes que funcionarios “obsecuentes” no pueden ocultar el “gigantesco fraude” que cometió Evo Morales en las elecciones generales de octubre de 2019. Mediante su cuenta en Twitter, el expresidente se pronunció sobre el anuncio del Procurador General del Estado, y exabogado del jefe del MAS, Wilfredo Chávez, de revisar las 35.000 actas para “enterrar”definitivamente las hipótesis de irregularidades en los comicios. “El gigantesco fraude de Morales y sus cómplices, por su ambición y desprecio por la voluntad popular, no lo pueden ocultar funcionarios obsecuentes ni seudo informes improvisados”, advirtió el líder de Comunidad Ciudadana (CC). Su pronunciamiento se suma al de Jorge 'Tuto' Quiroga y otros opositores, quienes consideran que el Gobierno sufrió una derrota en la reunión del Consejo Permanente de la OEA, donde se analizó el hecho y se reivindicó la labor de la misión de observación electoral.