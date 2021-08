Obispos rechazan que justicia sea utilizada para revancha y ven trato falto de piedad hacia Añez





30/08/2021 - 15:43:01

Correo del Sur.- Los Obispos de Bolivia publicaron este lunes un comunicado referido a la vulneración de derechos humanos, el sistema judicial y la situación que atraviesa la expresidenta Jeanine Áñez. “Queremos expresar nuestra preocupación y dar nuestro aporte ante la deplorable situación de los derechos humanos y la manipulación de la administración de la justicia que se vive en nuestro país”, señala la primera parte del comunicado divulgado a través de las plataformas digitales de la Conferencia Episcopal Boliviana. Los Obispos reclaman que el sistema judicial “ha pasado a ser una herramienta de revancha en manos de los que detentan el poder, desconociendo la independencia de poderes, dañando gravemente la democracia y causando indefensión y sufrimientos en tantos ciudadanos”. Recalcan que en el país entre el 70 y el 75% de la población carcelaria no tiene sentencia y está privada de libertad, a menudo en condiciones infrahumanas y recuerdan además que en 2015, el Papa Francisco se solidarizó con los presos de Bolivia que sufrían a causa del “hacinamiento, la lentitud de la justicia, la violencia, la falta de terapias ocupacionales y de políticas de rehabilitación”. Por ello, los líderes de la Iglesia católica consideran que no puede demorarse más la reforma del sistema judicial para garantizar el estado de Derecho y la democracia “Ya no se puede postergar una verdadera reforma del sistema judicial que recupere la administración de la justicia transparente, imparcial e independiente”, señala el comunicado. Los Obispos apuntan que se requiere un amplio acuerdo nacional, en el que tengan representación todos los sectores políticos y sociales, con espíritu de diálogo, de paz y respeto mutuo. Sobre el caso de la expresidenta Áñez, expresan su preocupación por la “evidente conculcación de su derecho a defenderse en libertad y al debido proceso, además del trato falto de piedad recibido”. “No se puede seguir ignorando los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución y pasar por alto el principio de presunción de inocencia; menos aún, usarlo arbitrariamente”, agregan. Finalmente, los Obispos hacen un llamado a la reconciliación y la paz. “Todos los ciudadanos tenemos que colaborar a reconciliarnos entre todos y crear un clima fraterno y pacífico, dejando a un lado lo que divide, incluso la violencia verbal, y buscando lo que nos une”, reza la última parte del comunicado.