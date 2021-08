TSE afirma que las actas electorales del 2019 están disponibles para revisión en digital y físico





30/08/2021 - 15:26:54

Erbol.- El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, afirmó este lunes que las actas de las elecciones generales del 2019 están a disposición de la población, para los que quieran hacer una revisión en su versión digital. “Las actas están disponibles a través de los medios digitales para cualquier persona interesada que quiera hacer una revisión de estos documentos”, indicó Hassenteufel a los medios de comunicación. Explicó que las actas, al ser documentos públicos, están al alcance de la ciudadanía en su formato digital y que no se requiere una autorización del TSE para esta revisión. Asimismo, señaló que también se cuenta con las actas físicas para que los interesados puedan revisarlas. “Son documentos públicos que están al alcance de todos. El Tribunal Supremo Electoral no tiene que dar una autorización expresa para este tema (…). Mirar unas actas no tiene efecto sobre el principio de preclusión, establecido legalmente, ni tampoco puede modificar acto alguno de los que ya se hubieran realizado”, aseveró. Estas declaraciones se dan tras el desafío que hizo el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, a los partidos de oposición para revisar las 35.000 actas de los comicios del 2019 con el objetivo de descartar el supuesto fraude.