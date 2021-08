Procurador plantea jornada democrática para verificar 35 mil actas y desvirtuar el supuesto fraude





30/08/2021 - 12:21:57

ABI.- El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, planteó la realización de una jornada democrática para revisar todas las actas correspondientes a las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 y desvirtuar definitivamente el relato del supuesto fraude electoral. “Lo que vamos a hacer es plantear una jornada democrática, en la cual podamos, en varias jornadas, verificar las cerca de 35.000 actas que tiene nuestro padrón, que tenían las elecciones de 2019, todas están digitalizadas, sabemos eso, y de esta manera salir de esa duda”, adelantó en contacto con Bolivia TV. Lamentó que, hasta la fecha, muchos políticos de oposición sostengan su narrativa del supuesto fraude, sin ni siquiera haber visto una sola acta electoral y sosteniendo como base al pronunciamiento de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que no es una auditoría. “En los siguientes días vamos a comunicar cuál va a ser la metodología, y a quiénes vamos a invitar por un tema de transparencia, para de esta manera totalmente liquidar esa teoría del fraude, asociada luego, por supuesto, al golpe de Estado que ha sufrido el país”, manifestó. Ratificó el envío a la OEA del pronunciamiento técnico remitido por la Contraloría General del Estado (CGE) que determinó que no se cumplió ningún parámetro ni norma internacional para una auditoría. “Este informe tiene que ser llevado a la OEA, no solamente para el secretario general, sino para que el organismo conozca esto, es importante esto, el organismo debe conocer este informe y evaluar a través de los canales respectivos, para que haya un pronunciamiento”, indicó.