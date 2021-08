Ministerio de Salud afirma que no hay presencia de la variante delta de COVID-19 en Bolivia





30/08/2021 - 11:58:01

ABI.- La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, del Ministerio de Salud, María Renee Castro, afirmó este lunes que no hay presencia de la variante delta del COVID-19 en el país, según resultados de secuenciación genética de las mutaciones del virus SARS-CoV-2. “Del último lote que hemos secuenciado, no hemos tenido la presencia de la variante delta”, aseveró en entrevista en radio Éxito. Explicó que las muestras analizadas de un primer lote, que corresponde a la fase estacionaria de descenso de la tercera ola, no se encontró la presencia de la variante delta y no se tiene documentación oficial en el país. Agregó que los análisis de secuenciación genómica se realizan en el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa), que es el único que tiene el secuenciador. Destacó que lo importante es que ya se realiza este tipo de análisis en el país; pero, además se realiza la verificación de la información que se obtiene, con laboratorios de Alemania y Brasil. “Estamos cruzando información para tener una investigación certera”, precisó. A mediados de julio, el Inlasa recibió un equipo de secuenciación y 240 kits de pruebas no diagnósticas de PCR en tiempo real, con la capacidad de realizar más de 20.000 pruebas para detectar las mutaciones del SARS-CoV-2, lo que garantiza la vigilancia genómica para apoyar en el estudio de las variantes que sean de interés o de preocupación.