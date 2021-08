Un comando armado invade una ciudad de Brasil y asalta sus bancos en medio de explosiones y rehenes





30/08/2021 - 11:36:00

Infobae.- Al menos tres personas murieron y otras tres resultaron heridas este lunes después de que un grupo de delincuentes fuertemente armado invadió la ciudad brasileña de Araçatuba, en el interior de Sao Paulo, para perpetrar una serie de atracos a bancos, confirmó el alcalde de la ciudad, Dilador Borges. Los delincuentes invadieron la ciudad poco después de media noche del lunes, tomaron rehenes y colocaron explosivos en diversos puntos para cometer los asaltos en una región que concentra diversas agencias bancarias en Araçatuba, localidad situada a unos 500 kilómetros de la capital paulista. Tras el atraco a los bancos, el grupo de unos 20 delincuentes en diez coches se acercó a peatones y conductores y los tomó como rehenes. Los criminales también rodearon bases y vehículos de la Policía Militar. Según vídeos difundidos por vecinos en las redes sociales, algunas personas fueron amarradas en el capó del coche a modo de “escudo humano” durante la fuga de los delincuentes. Na fuga, os reféns foram amarrados nos veículos. Tentativa de impedir qualquer contra-ataque da polícia ao grupo. Deus guarde essas pessoas e todos de Araçatuba. Todas as agências bancárias do centro foram invadidas - informações preliminares. pic.twitter.com/lu0hBlcTCu — Yuri Macri (@yurimacri) August 30, 2021 “Fue una noche de horror”, describió Borges en una entrevista a la radio CBN. Los delincuentes incluso utilizaron un dron para controlar los movimientos de la policía, según medios locales. También bloquearon los accesos a la ciudad con vehículos en llamas para evitar que las fuerzas de seguridad llegaran al lugar, dijo la policía. La pandilla abandonó los vehículos utilizados en el crimen y robó otros a los residentes para huir. Los residentes también informaron haber encontrado explosivos y municiones en las calles de la ciudad. Las tiendas también sufrieron daños. En una de las calles se encontraron más de diez explosivos, según medios locales. La Policía Militar aisló algunas calles y advirtió a los vecinos que no abandonen sus casas hasta que la situación esté bajo control, ya que hay explosivos esparcidos por la ciudad que pueden ser detonados por el calor o el movimiento. En el lugar intervino el Grupo de Acciones Tácticas Especiales para desactivar los explosivos. “Le pido a la población que se quede en casa. Lo más importante es preservar la vida de las personas”, dijo por su parte el alcalde Borges. Las autoridades no informaron la identidad de las víctimas, aunque el alcalde precisó que al menos una de ellas sería uno de los delincuentes que se encontraba herido y fue “abandonado” por sus colegas durante la fuga. Otras dos víctimas son residentes de la ciudad, de acuerdo a la policía. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Sao Paulo, al menos tres personas fueron detenidas hasta el momento. No se reveló la cantidad de dinero robada por el grupo. “En pocas horas debemos tener resultados positivos de arrestar a parte de esa banda”, recalcó el alcalde, quien suspendió las clases en esta ciudad de cerca de 200.000 habitantes e instó a la población a permanecer en casa. En 2017, Araçatuba vivió momentos de terror en un mega robo a una empresa de valores en la ciudad. En ese momento, alrededor de 30 delincuentes prendieron fuego a vehículos para bloquear la salida de vehículos de la sede de la Policía Militar, que se encontraba cerca del lugar del robo. Los sospechosos también dispararon a la entrada del cuartel para evitar que los agentes se fueran, y hubo un intercambio de disparos. Luego, otro grupo usó dinamita para volar el edificio. Acciones similares a la de Araçatuba han sido perpetradas en los últimos años en diversas ciudades del interior de Brasil por grupos fuertemente armados y organizados que siembran el terror para realizar los atracos.