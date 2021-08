Un hombre compró en China un auto de 51 mil yuanes y lo pagó con miles de monedas





30/08/2021 - 11:05:58

Un hombre de la ciudad china de Zhoukou, en la provincia de Henan, sorprendió a los trabajadores de una concesionaria de autos al pagar su compra con más de una docena de sacos de llenos de monedas de distintas denominaciones, informan medios locales. Según contó la señora Cheng, una de los dependientes, después de que el comprador negociara el precio del auto que estaba por comprarle a su hijo y finalmente alcanzaran un acuerdo, el cliente canceló su compra de 51.000 yuanes (unos 7.872 dólares) con docenas de sacos con monedas de diversas denominaciones, que iban desde 5 centavos hasta 1 yuan. En una verdadera muestra de paciencia y concentración, 20 empleados pasaron más de 3 horas sentados sobre el piso separando, acomodando y contando las miles de monedas con las que les habían pagado. "Ya lo había visto antes en Internet, pero esta vez fue real y me tocó a mí contar monedas hasta que sentí calambres en las manos", comentó entre risas Cheng. Después de que las imágenes se hicieran virales en Internet, algunos de los internautas reconocieron el esfuerzo hecho por los trabajadores y reconocieron su dedicación, mientras que otros se burlaron de la situación. Sin embargo, a la mayoría de los internautas les sorprendió el hecho de que una persona guardara tantas monedas y tuviera el descaro de pagar tal cantidad con ellas. A father in China was able to pay for a car for his son using only pocket change. The man entered the dealership with 17 bags of coins totaling 51,000 yuan ($7,872). It took 20 employees and 3+ hours to count all of it—but he left with the car when all was said and done. pic.twitter.com/pstGANKiqy — NowThis (@nowthisnews) August 29, 2021