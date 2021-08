Agencia ONU observa actividad en reactor nuclear de Corea del Norte





30/08/2021 - 10:35:03

VOA.- Corea del Norte parece haber reactivado un reactor nuclear que se cree que ha producido plutonio para armas nucleares, dijo la agencia de observación atómica de Naciones Unidas en su reporte anual fechado el viernes. Las señales de operación del reactor de 5 megavatios del complejo nuclear de Yongbyon fueron percibidas desde finales de 2018, según el informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). “Desde principios de julio de 2021, ha habido indicadores, como el flujo de agua del sistema de enfriamiento, consistentes con la operación”, señaló el documento. La agencia de la ONU no tiene acceso a Corea del Norte desde que Pyongyang expulsó a sus inspectores en 2009. El país subsecuentemente siguió adelante con su programa de armas nucleares y pronto reanudó las pruebas. La más reciente fue en 2017. La OIEA ahora monitorea a Corea del Norte desde lejos, en gran parte por medio de imágenes de satélite. Las imágenes de satélites comerciales muestran actualmente descargas de agua, lo que respalda la conclusión de que el reactor está activo otra vez, según dijo Jenny Town, directora del proyecto 38 North, con sede en EE. UU., que observa a Corea del Norte. “No hay forma de saber por qué el reactor no estaba funcionando antes, pero se ha estado trabajando en los depósitos de agua durante el año pasado para asegurar suficiente líquido para los sistemas de enfriamiento”, explicó. Para ella, “el momento luce algo extraño, debido a la tendencia de inundaciones en las próximas semanas o meses que pueden afectar las operaciones del reactor”. El año pasado, 38 North dijo que inundaciones en agosto habían dañado las instalaciones de bombeo que fluyen hacia Yongbyon, lo que subraya la vulnerabilidad de los sistemas de enfriamiento del reactor nuclear a los eventos climáticos. La prensa estatal informó que las lluvias de temporada inundaron algunas áreas de Corea del Norte este año, pero no se han reportado amenazas al complejo nuclear.