El 90% de las camas de terapia intensiva están ocupadas en Cochabamba





30/08/2021 - 08:47:49

Opinión.- En Cochabamba, el 90% de camas de terapia intensiva están ocupadas, informó el director del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Freddy Medrano. Algunos municipios trabajan en la implementación de equipos de cuidados intensivos y otras acciones ante la posible llegada de una cuarta ola de la pandemia del coronavirus. “Podríamos decir que un 90% de las camas de terapia intensiva están ocupadas y tenemos todavía un 10% disponible para internación (…). No estamos con una saturación como se dio en el pico máximo de la tercera ola cuando teníamos en espera entre 30 y 50 pacientes (para ese servicio)”, manifestó. Medrano señaló que hay personas que son dadas de alta y otras que ingresan a terapia, pero que están en condiciones de atender los requerimientos. “La incidencia de pacientes positivos también ha bajado. Es importante que la población mantenga distancia, use correctamente el barbijo, se lave las manos y no asista a eventos de concurrencia masiva”. El departamento cuenta con 43 UTI, de las cuales el 90% se encuentran ocupadas. A inicios de este mes, el índice de ocupación de ese servicio era de alrededor del 50%, según informó, en esa oportunidad, el coordinador del a Dirección del SEDES, José Sejas. Antes, al 20 de julio, el 35% de las camas de terapia intensiva estaban ocupadas. Lo que significa que la demanda ha subido. La tercera ola es la que más ha golpeado al departamento considerando que hasta finales de junio había pacientes que buscaban una UTI en los hospitales, pero debían anotarse en una lista de espera, en Cochabamba. Consultado sobre el porcentaje de vacunados y no vacunados en terapia intensiva, dijo que pedirá informes “para verificar si los pacientes que no han sido vacunados tienen más riesgo de entrar a terapia intensiva”. Hace casi una semana, el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, informó que más del 90% de los internados por coronavirus en las UTI no recibieron la vacuna contra el virus y que la posible cuarta ola sería de aquellos que no han recibido la dosis anticovid. MUNICIPIOS El alcalde de Sacaba, Pedro Gutiérrez, informó que personal técnico está realizando la instalación de una planta generadora de oxígeno en el hospital Solomón Klein, en Quintanilla. Se prevé que comience a funcionar en una semana generando 50 metros cúbicos por hora. También ampliarán una sala de emergencias e implementarán camas de terapia intensiva. El Alcalde señaló que 11 médicos viajaron a La Paz para capacitarse y que puedan atender en terapia intensiva e intermedia. “No podíamos encontrar un solo especialista para esos servicios, pero ahora tenemos todo listo para atender a la población. Estamos trabajando en coordinación con el Ministerio de Salud”. En Cercado, proyectan al hospital de Ticti Norte, que ya está equipado y con personal de salud, como uno de los centros centinela del departamento ante el posible ingreso de una cuarta ola.