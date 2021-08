Gobierno proyecta exportación de minerales por más de $us 5.000 millones para 2021





30/08/2021 - 08:25:01

ABI.- El ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio, dijo que el Gobierno nacional proyecta la exportación de minerales por un valor mayor a los $us 5.000 millones para la gestión 2021. “Si doblamos y hablamos de cerca de una exportación de $us 2.551 millones en el primer semestre de 2021, podríamos estar hablando de algo más de $us 5.000 millones por valor de exportación de minerales y metales, sería una cifra récord importante”, anunció en el programa “Las 7 en el 7” de Bolivia Tv. El ministro explicó que 2020 se exportó 198.960 toneladas métricas finas de minerales y metales y en 2021, en el primer semestre, 287.727 toneladas métricas, cifras que se traducen en que en 2020 se exportó por $us 1.294 millones y en el primer semestre $us 2.551 millones. Detalló que en oro se exportó una cifra de $us 939 millones; el zinc en $us 640 millones; plata por $us 538 millones; estaño $us 249 millones; y plomo por $us 94 millones. Agregó que los incrementos son importantes respecto a 2020, en oro estamos hablando del 80%, en zinc de 80,5%, de plata 155%, en estaño por 191% Los destinos de las exportaciones de minerales y metales están encabezados por India, Japón, China y Emiratos Árabes Unidos, entre los principales. “Hay datos muy importantes de este primer semestre, particularmente en lo que se refiere a la exportación de minerales, dato muy importante porque eso conlleva al tema de regalías y al tema particularmente de la producción minera, lo que demuestra que hay un incentivo a la producción minera y se debe reconocer también el incremento de precios en el mercado internacional”, señaló. Villavicencio dijo que esas cifras se reflejan en el incremento en el pago de regalías a las regiones, que en el caso de Potosí se beneficia con el 60% de casi $us 110 millones; La Paz 26%; y Oruro 10%. “Son datos muy importantes que muestran que nuestra minería está avanzando y tenemos el desafío del segundo semestre que, con seguridad, vamos a estar ocupando a nivel nacional uno de los primeros lugares”, expresó.