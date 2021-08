Con su nuevo estatuto, el MAS se garantiza el ingreso de al menos Bs 21 millones al año





30/08/2021 - 08:14:04

Página Siete.- El nuevo estatuto del MAS, aprobado el 4 de agosto en un congreso en el trópico de Cochabamba establece cuatro tipos de aportes de sus militancia, tanto la de base como la que trabaja en el Estado. Con esa nueva escala de contribuciones, según una proyección, el partido oficialista se garantiza la recaudación de al menos 21,4 millones de bolivianos, cada año, por aportes de legisladores, ministros, viceministros, funcionarios y militantes rasos. La proyección realizada muestra que el MAS recaudaría más de 553 mil bolivianos anuales por aportes de ministros y viceministros. También entrarían a sus arcas 831 mil bolivianos anuales por aportes de diputados, senadores y supraestatales titulares. El partido gobernante también recaudaría, cada año, al menos 8,5 millones de bolivianos por concepto de aportes de los más de 33.000 funcionarios de la administración central y de empresas estatales. También entrarían a sus arcas 11,4 millones por la recaudación de aportes de los militantes de base. La nueva escala de contribuciones dentro del MAS es la siguiente: 3% para quienes tengan sueldos por encima de los 20.000 bolivianos, 2% para quienes perciban un sueldo entre 10.000 y 20.000 bolivianos, 1% para quienes cobren un salario menor a 10.000 bolivianos, y un boliviano mensual para la militancia de base, explicó el 4 de agosto el vicepresidente del Movimiento Al Socialismo, Gerardo García. En la actualidad está vigente en el MAS el aporte del 10% mensual de militantes que trabajan en la función pública. Sin embargo, Evo Morales, presidente de ese partido, indicó que la modificación de la escala se analizó debido a que muchos no cumplían con la cuota mensual de ese 10%. “Ahora sí podremos tener recursos económicos para hacer talleres y seminarios de formación ideológica”, expresó Morales en Radio Kawsachun Coca, el 8 de agosto, y aclaró que si bien las contribuciones no pueden ser obligatorias, quienes no tengan sus cuotas al día “no podrán postular para ser autoridades”, por ejemplo, en los futuros comicios que se organicen. La nueva escala de aportes entrará en vigencia cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) apruebe el nuevo estatuto del MAS. El 23 de agosto, Morales entregó el documento e informó que una vez que el Órgano Electoral lo apruebe, se dará a conocer la cuenta bancaria para las contribuciones. Proyección de contribuciones La proyección de los aportes al MAS por parte de sus asambleístas, ministros y viceministros se hizo tomando en cuenta el salario correspondiente a la gestión que está en curso. Cada legislador titular percibe un salario de 22.633 bolivianos mensuales, siendo esta cifra superior a los 20.000 bolivianos y el aporte debe ser del 3%, lo que implica una contribución de 679 bolivianos mensuales. Este monto se aplica para los senadores, diputados y supraestatales que son titulares. Teniendo en cuenta que hay 75 diputados del MAS, el monto recaudado cada mes de este sector ascendería a 50.924 bolivianos, lo que significa 611.091 bolivianos por año. Mientras que por sus 21 senadores, el MAS cada mes recaudaría 14.258 bolivianos, lo que implica 171.105 por gestión. Por seis supraestatales, el partido azul recaudaría 4.073 bolivianos mensuales, lo que implica 48.887 por año. Respecto a la proyección de aportes de los ministros se tomó en cuenta el sueldo de 21.556 bolivianos, establecido en la escala salarial del Ministerio de Economía. El aporte de esas autoridades sería del 3% y cada ministro debería contribuir con 646,70 bolivianos cada mes. El total recaudado por los 17 ministros ascendería a 10.993 bolivianos mensuales, lo que implica 131.922 al año. En cuanto a los viceministros, la escala salarial fija su salario en 20.210 bolivianos. En este caso también corresponde un aporte del 3%. En ese marco, por mes cada viceministro contribuiría con 606,30 bolivianos. Teniendo en cuenta que hay 58 viceministros, en las 17 carteras de Estado, el MAS recaudaría 35.165 bolivianos cada mes, lo que significa 421.984 por año. Respecto a los funcionarios públicos del nivel central y de las empresas estatales se tomó en cuenta la cantidad de ítems asignados en estas áreas, registrados en el informe 12 años de Estabilidad Económica del Ministerio de Economía. Al descontar a los legisladores nacionales, ministros y viceministros, se obtuvo la cifra de 33.078 ítems. En 2013, el MAS determinó en un ampliado que todos los funcionarios debían ser militantes del partido de forma “obligatoria”. La tendencia de que en el aparato estatal trabajen sólo militantes de esa fuerza también se detecta en la actual gestión, en la cual se registraron solicitudes de los mismos partidarios para que se destituya a los servidores públicos que no sean del MAS. Para proyectar el aporte que el partido percibiría de funcionarios, el cálculo se hizo con base en el salario mínimo (2.164). Teniendo en cuenta que en ese rango el aporte sería del 1%, cada mes el MAS recaudaría 715.807 bolivianos, lo que implica al menos 8.589.695 por año, por concepto de contribuciones de los 33.078 servidores públicos de la administración central y de las empresas públicas. En el caso de la militancia de base, cuyo aporte debe ser de un boliviano, el MAS recaudaría 957.837 bolivianos al mes, lo que significa 11.494.044 por año, por concepto de contribuciones de los 957.837 militantes (restando servidores públicos y altas autoridades elegidas y designadas). En conjunto, la cifra de los aportes al MAS de legisladores nacionales (diputados, senadores y supraestatales), ministros, viceministros, funcionarios de la administración central y de empresas estatales, y militantes de base ascendería al menos a 21.468.730 bolivianos anuales. “Ahora sí podremos tener recursos económicos (en el MAS) para hacer talleres y seminarios de formación ideológica”. La militancia de base que es parte del Movimiento Al Socialismo aportará un boliviano mensual al partido. Puntos de vista Carlos Cordero / Analista político

“Económicamente será poderoso” Evo Morales lo que ha hecho ahora es generar todo un sistema de autofinanciamiento partidario y ahora el financiamiento del partido del MAS ya se lo ha formalizado, pero el MAS está haciendo exactamente lo mismo que criticaba del pasado. Criticaba el financiamiento estatal, criticaba que los partidos políticos sean maquinarias electorales, que se cobrara a los militantes. Se ha dado cuenta de que no se puede hacer política sin dinero. El MAS va a convertirse en un partido económicamente poderoso, está copando los espacios públicos con militantes y en una competencia electoral va a tener una innegable ventaja respecto a los demás. Los militantes están obligados a marchar y a contribuir con el partido. Franklin Pareja / Analista político

“No cambió la lógica prebendal” En el pasado, la burocracia estatal estaba distribuida entre partidos políticos, ahora esa lógica prebendal no ha cambiado, simplemente que la repartija es entre organizaciones sociales. Es más que evidente la demostración de la total ausencia de institucionalidad. Bolivia debería tener un servicio civil serio que seleccione al mejor recurso humano, distante de criterios políticos. Lamentablemente los espacios de la administración pública son básicamente un botín político. Los funcionarios públicos tienen dos funciones: primero, la de trabajar en proselitismo político, y segundo, emitir el voto conjuntamente su entorno muchas veces familiar. Los trabajadores del sector público no están ahí por convicción, sino fundamentalmente por cuotas.