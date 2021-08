Ataque con cohetes contra el aeropuerto de Kabul fueron lanzados desde un automóvil





30/08/2021 - 08:00:39

Infobae.- Los cohetes lanzados este lunes al aeropuerto de Kabul, que por el momento no dejaron víctimas, fueron disparados desde la parte trasera de un vehículo durante la primera hora de la mañana en el área de Lab-e-Jar, en el norte de la ciudad. La Casa Blanca informó por su parte que el Ejército de Estados Unidos mantiene sus operaciones en la terminal aérea Hamid Karzai (HKIA). Washington aseguró en un comunicado que “las operaciones continúan sin interrupción”, aunque el escrito no aportó detalles sobre las acciones de sus fuerzas para repeler el ataque. “Se dispararon varios cohetes hacia el aeropuerto de Kabul que en su mayoría aterrizaron en áreas desocupadas y no causaron bajas. Hasta ahora no tenemos ningún informe de víctimas”, afirmó a Efe el portavoz talibán Bilal Karimi. “Estamos investigando los ataques con cohetes para determinar quién y por qué fueron llevados a cabo”, añadió. Otra fuente de los talibanes consultada por Efe, que pidió el anonimato, aseguró que los artefactos fueron interceptados en su mayoría por el sistema de defensa de las fuerzas extranjeras en el aeropuerto. Residentes cercanos al aeropuerto indicaron haber escuchado el sonido de la activación del sistema de defensa de misiles y que vieron metralla cayendo del cielo, lo que indicaría que al menos un cohete fue interceptado. La Casa Blanca confirmó el ataque con cohetes contra el aeropuerto y aseguró que la evacuación continuó sin interrupción. Por su parte, vecinos de la zona desde donde se dispararon los cohetes revisaron el vehículo destruido, con un sistema de lanzamiento aún visible en el asiento trasero. “Eran las seis de la mañana cuando se oyó el sonido de una explosión aquí, y vine a ver la zona de la explosión. Creo que han disparado al aeropuerto desde aquí”, contó Farogh Danish. “La gente está aterrorizada y preocupada por el futuro, preocupada por que el lanzamiento de cohetes pueda continuar”, lamentó. Otro vecino identificado como Gharzai relató: “Nuestra casa está aquí. Estábamos sentados en nuestra casa cuando se produjo una terrible explosión, y pensé que un cohete había impactado en alguna parte. Cuando me asomé a la puerta, vi que se lanzaban cohetes al aeropuerto desde un coche. Había fuertes ruidos, y no entendí si eran seis o siete disparos”. El domingo, fuerzas estadounidenses habían lanzado un ataque con un drone a un vehículo en el que, según fuentes de inteligencia, estaba un atacante suicida que planeaba atentar en la zona del aeropuerto. Reportes locales hablan de hasta nueve muertos, mientras que el Pentágono añadió que todavía investiga las posibles víctimas. 12 civiles fallecidos en Kabul tras el ataque de EE.UU. contra un coche bomba RT.- El número de los civiles que murieron el domingo tras el ataque aéreo de Estados Unidos contra un coche bomba de la facción del Estado Islámico en Kabul ha aumentado a 12, incluyendo a seis niños, reporta un corresponsal de Al Jazeera. Un familiar de algunos de los fallecidos detalló a un periodista local que colabora con CNN que nueve víctimas —junto con los seis menores de edad— eran miembros de una familia, y que su integrante más pequeña perdió la vida a los dos años. Los militares estadounidenses insisten en que el ataque contra el vehículo permitió prevenir una amenaza "inminente" para el aeropuerto, pero reconocen que podría haber conllevado una "posible pérdida de vidas inocentes". El portavoz del Mando Central, Bill Urban, señaló que la destrucción del coche bomba provocó "potentes explosiones" debido a la presencia de "una gran cantidad de explosivos" dentro. Zamir Kabúlov, director del Segundo Departamento de Asia del Ministerio de Exteriores de Rusia, ha advertido este lunes que "no se puede descartar" la posibilidad de nuevos ataques aéreos de EE.UU. en Afganistán y ha recordado, en declaraciones para el canal Rossiya 24, que Moscú llamó la atención tanto de Washington como del resto de la OTAN "a la amenaza proveniente precisamente de los miembros del Estado Islámico" en reiteradas ocasiones. "Ahora han empezado a entender de lo que estábamos hablando. Esta organización terrorista representa una amenaza ante todo para el propio Afganistán, y para el resto del mundo", ha aseverado Kabúlov.