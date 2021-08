Procurador desafía a la oposición a revisar acta por acta para comprobar que no hubo fraude electoral





30/08/2021 - 07:46:14

ABI.- El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, desafío este domingo a la oposición política del país a revisar “acta por acta” de escrutinio y cómputo de las elecciones generales de 2019 para que la población boliviana compruebe que no existió un fraude electoral. “Hacemos un desafío abierto todos quienes han mencionado que había fraude electoral, a esos líderes de la oposición que se llenaban la boca diciendo que ‘fraude aquí o fraude allá’, vamos públicamente a revisar acta por acta, lo que no ha hecho la OEA, las actas están digitalizadas en el tribunal electoral. Esto no nos va a tomar mucho tiempo, una semana o diez días tal vez, que todo el país vea que no ha existido fraude”, señaló al programa “El 7 a las 7” que se emite por Bolivia Tv. Mencionó que el informe del organismo internacional es tendencioso y político, y que tenía el objetivo de fundamentar el golpe de Estado, señala un boletín de prensa del Viceministerio de Comunicación. Asimismo, Chávez informó que el Estado boliviano enviará a la Organización de Estados Americanos el informe que realizó la Contraloría General del Estado (CGE) al documento que presentó Luis Almagro, secretario general de ese organismo internacional, sobre las elecciones generales de 2019, para dar a conocer de manera oficial el incumplimiento de los acuerdos y que no se realizó ninguna auditoría al proceso. Chávez presentó el pasado sábado un informe de la CGE que determina que la OEA incumplió el acuerdo suscrito con el Estado Plurinacional de Bolivia sobre las elecciones generales de 2019 porque no se pronunció sobre el cómputo total de votos, no se apegó a las Normas Especiales de Auditoria Gubernamental del Estado Plurinacional de Bolivia y tampoco a las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 400, emitiendo un pronunciamiento sin evidencia suficiente y competente al no realizar una verificación física al 100% de las actas electorales. Condenó que el informe preliminar de la OEA se haya presentado de forma anticipada, incumpliendo el acuerdo con el Estado boliviano y difundiendo sus resultados el 10 de noviembre en la madrugada, sin hacer la entrega oficial al Gobierno como correspondía, por lo que calificó esa acción como una “labor política golpista”.