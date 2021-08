Economía evaluará mecanismos digitales para la devolución de aportes a las AFP





29/08/2021 - 19:16:10

ABI.- El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, adelantó este domingo que se evaluarán mecanismos digitales para la devolución de aportes a las administradoras de fondos de pensiones (AFP’s), tras la sanción de la ley en el Órgano Legislativo y su pronta promulgación en el Ejecutivo. “En el Decreto Supremo Reglamentario está previsto que se haga un solo desembolso, no fraccionado. (Los cobros) se van a poder hacer por ventanilla, en una caja de los bancos, pero también se va a evaluar la posibilidad de hacerlo mediante un aporte a cuenta digitalmente, a través de una aplicación, como se hizo con el Bono Contra el Hambre, pero esas posibilidades las estamos evaluando y, de ser factibles, van a ser reglamentadas en el Decreto Supremo”, anunció en el programa “Las 7 en el 7” de Bolivia Tv. La autoridad explicó que los recursos van a estar disponibles en septiembre y que se estima que 1.465.000 personas son las potenciales beneficiarias, debido a que el retiro de aportes es una decisión voluntaria. “Es una decisión personal que tiene que ser evaluada sobre el costo beneficio. Hay grupos que van a recibir una devolución total y otros parcial”, señaló. Recordó que quienes tengan menos de Bs 100.000 en sus cuentas previsionales recibirán el 15% de ese monto; los que superan los Bs 100.000 recibirán Bs 15.000 fijos; y los que tienen menos de Bs 10.000 y que tienen 50 o más años recibirán la devolución total de sus recursos. “Uno de los requisitos es que no estén trabajando actualmente en el sistema público ni privado, ni que lo hayan hecho en 2020; además de que no se encuentren en un proceso de jubilación y que no estén recibiendo pensión de vejez”, describió. Montenegro dijo que los solicitantes podrán reponer los recursos una vez que se encuentren trabajando para que no afecten sus rentas de jubilación ni su seguro de salud.