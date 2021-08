Gualberti: Debemos trabajar para la reforma de la justicia servil y parcializada





29/08/2021 - 19:14:32

Erbol.- El arzobispo de Santa Cruz monseñor Sergio Gualberti exhortó a trabajar de manera urgente por la reforma de la justicia servil y parcializada en nuestro país que causa de tensiones, enfrentamientos y sufrimientos. “Desde hace tiempo se eleva un clamor de todas partes para que, de una vez por todas, entre las distintas fuerzas sociales y políticas, se concorde un cambio radical de la justicia, para que actue de forma independiente, eficaz y eficiente, con equidad y transparencia, y resuelva los conflictos jurídicos con miras a restaurar la paz social en el marco constitucional del Estado de Derecho”, dijo en su homilía dominical pronunciada en la ciudad de Santa Cruz. Sostuvo que las autoridades están llamadas a implementar políticas, ecológicas y asignar medios, para el cuidado de la vida y salud de la población y la preservación del medio ambiente. “Este debe ser nuestro compromiso cotidiano de ciudadanos, pero en particular de las autoridades, llamadas a implementar políticas, ecológicas y a gastar energías y asignar medios, estructuras y personal, para el cuidado de la vida y salud de la población y la preservación del medio ambiente”, manifestó. Sostuvo que otro ámbito del compromiso por la vida es la lucha en contra del calentamiento global del clima, causado por la irracionalidad y codicia humana que no paran en la explotación salvaje de los recursos naturales no renovables, en la quema de bosques, en la contaminación del aire y agua y en herir a muerte la biodiversidad. Dijo que esto lo estamos experimentando en nuestro país, donde, en comparación a los años anteriores, los incendios se han multiplicado en manera exponencial. “La mano criminal viene sembrando muerte entre la flora y la fauna, creando, por el humo, un ambiente irrespirable en pueblos y ciudades”, manifestó.