Mayta dice que tres periódicos nacionales actúan como medios políticos de la oposición





29/08/2021 - 18:50:03

Erbol.- El canciller Rogelio Mayta identificó a tres medios de comunicación como actores políticos de la oposición que manipulan la información con titulares grandilocuentes con relación a los informes sobre la participación boliviana en la última sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el rol del secretario general Luis Almagro sobre el informe referido a las elecciones de 2019. “A ratos hay que nomás serlo muy claros, no vale la pena, los bolivianos mínimamente nos merecemos ser honestos entre nosotros y hay medios de comunicación que son la oposición, son actores políticos de oposición”, declaró al canal estatal a citar al matutino Los Tiempos, Página Siete, y El Deber en Santa Cruz a los que pidió ya no tienen que esconder su posición política. El canciller considera que estos medios son oposición a este gobierno, aunque cree que no hay nada que esconder ni nada nuevo en eso y que la gente los tiene plenamente identificados. “Como dice el refrán, lo que viene como de quien te lo da, entonces, si eso lo que dicen esos medios, entonces uno lo toma como que está tergiversado, manipulado y a veces los titulares son grandilocuentes y cuando uno va leyendo la nota no se encuentra nada de lo que pretendía decir”, manifestó. Esos comentarios surgieron a propósito de la reciente participación de la delegación boliviana en la sesión extraordinaria de la OEA en Washington, donde Bolivia presentó sus argumentos en relación al Análisis de Integridad Electoral y que la oposición interpreta que fue el informe sobre el fraude electoral de 2019 y el gobierno los rebatió. Mayta aseguró que el gobierno boliviano fue muy cuidadoso en todas las expresiones que tuvo en el concejo permanente de la OEA y luego en las intervenciones públicas que tuvo, reclamando la injerencia de Luis Almagro y el comunicado del 9 de agosto sobre el informe de la GIEI y que los medios no habrían reflejado correctamente la participación de Bolivia.