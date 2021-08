Bolivia enviará a la OEA informe de la CGE que evidencia que no se realizó auditoría electoral 2019





29/08/2021 - 18:41:27

ABI.- El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó este domingo que el Estado boliviano enviará a la Organización de Estados Americanos (OEA) el informe que realizó la Contraloría General del Estado (CGE) sobre el documento que presentó Luis Almagro, secretario general de ese organismo internacional, sobre las elecciones generales de 2019, para dar a conocer de manera oficial el incumplimiento de los acuerdos y que no se realizó ninguna auditoría al proceso. “Vamos a remitir, por conducto regular, este informe a la Cancillería, voy a pasar el informe (de la Contraloría) para que sea remitido; asimismo, a la OEA y esperemos la respuesta de estos señores, que nos digan ¿qué auditoría? ¿Qué normas han usado? Nada de nada, no han usado ninguna, han engañado al pueblo”, denunció Chávez. El sábado, el Procurador presentó un pronunciamiento técnico remitido por la Contraloría General del Estado (CGE) que determinó que la OEA no cumplió ningún parámetro ni norma internacional, por lo que no hizo ninguna auditoría para emitir su informe preliminar sobre las elecciones generales de 2019. Además, el reporte identificó que el organismo incumplió todos los acuerdos que se realizó con el Gobierno boliviano para realizar una auditoría al cómputo de votos de 2019; sin embargo, no se revisó las 35.000 actas y su informe se basó en la revisión de los resultados de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Asimismo, Chávez desafió a los actores políticos que sostienen y defienden la teoría del fraude a revisar las actas del cómputo una a una. Afirmó que se establecería una fecha para hacer esa revisión, como debería haberlo hecho la OEA y así desmentir la teoría de un supuesto fraude electoral.