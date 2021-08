Reportan una enorme explosión cerca del aeropuerto de Kabul





29/08/2021 - 09:29:05

Medios locales y numerosos usuarios de redes sociales reportaron una “enorme explosión” cerca del aeropuerto de Kabul este domingo. Aunque aún no hay información oficial sobre el episodio, se teme que se trate de otro atentado terrorista como el del jueves pasado, que asesinó a más de 150 personas, entre ellas 13 soldados norteamericanos, publica Infobae. La explosión se escuchó horas después de que la embajada de EEUU. en Kabul alertara de “amenazas creíbles” y “específicas” cerca del aeropuerto de la capital afgana, y pidiera a sus ciudadanos que abandonen el aérea “inmediatamente”. Más temprano, incluso, el propio presidente Joe Biden advirtiera de que era “altamente probable” que, en las próximas 24 a 36 horas, hubiera otro ataque contra el aeropuerto de Kabul. #29Ago #Afganistan @eSPAINews: Un proyectil impacta en un edificio residencial ubicado al oeste del aeropuerto de #Kabul, Afganistán, informa Al Jazeera. pic.twitter.com/CqpI6bSrip — Reporte Ya (@ReporteYa) August 29, 2021 ”Debido a amenazas específicas y creíbles, todos los ciudadanos estadounidenses cerca del aeropuerto de Kabul, incluida la puerta sur, el nuevo Ministerio del Interior y la puerta cerca de la gasolinera Panjshir, deben abandonar el área del aeropuerto de inmediato”, pidió la misión diplomática. Según algunas informaciones publicadas por RT, la explosión fue causada por un cohete que impactó contra un edificio residencial. Todavía no hay información sobre posibles víctimas de esta explosión. La cadena Al Jazeera informa de que un niño ha muerto y tres personas han resultado heridas en la explosión. The blast heard in Kabul is apparently a missile that hit a residential house in Khajeh Baghra area which is few miles away from the Kabul airport. Both ISIS and Taliban have in the past hit missile in residential areas in and around Kabul.



pic.twitter.com/LOmlsWclWK — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 29, 2021