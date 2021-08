Una profesora no vacunada y sin mascarilla contagia a sus alumnos de primaria con el Covid-19





29/08/2021 - 09:13:04

RT.- Una profesora no vacunada de una escuela primaria del condado de Marin, en California, contagió a la mitad de sus alumnos con coronavirus, así como a algunos de sus familiares, tras presentarse en el aula mientras experimentaba síntomas como "tos, fiebre aparente y dolor de cabeza", reza un informe, publicado este viernes por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés). El Departamento de Salud Pública del condado inició una investigación de ese brote el pasado 26 de mayo, tres días después de que la maestra informara de que había dado positivo en las pruebas del coronavirus. La mujer, que inicialmente atribuyó los síntomas a una alergia, era uno de los dos miembros del personal de la institución educativa que no habían sido vacunados. Posteriormente, 22 de los 24 alumnos de la maestra se sometieron a un test y 12 de ellos resultaron infectados con el virus. La mayoría de estos estuvieron sentados en las dos primeras filas del aula. Según explicaron los expertos, la profesora leyó ocasionalmente en voz alta a los niños, que no tenían mascarillas, a pesar de los requisitos de la escuela de llevarlas cuando están en el interior. Los expertos concluyeron que la tasa de infección en la clase afectada fue del 50%, mientras en las dos primeras filas ascendió al 80%. Cuatro alumnos de otras clases de primaria también dieron positivo: todos ellos eran hermanos de tres estudiantes de la profesora no vacunada, "y se supone que la exposición se produjo en sus respectivos hogares", detallaron los CDC, subrayando que los niños menores de 12 años no pueden ser inoculados, por lo que su seguridad depende de que otros adultos se vacunen para minimizar la propagación del SARS-CoV-2. Además, se infectaron cuatro padres –solo uno de ellos no estaba vacunado–, así como seis alumnos de otro curso, que empezaron a presentar síntomas después de que uno de ellos organizara una fiesta de pijamas, según las autoridades. Algunas pruebas recogidas a lo largo de la investigación sugieren "que las infecciones que se produjeron en las dos aulas probablemente formaban parte del mismo brote", señalaron los CDC y detallaron que del total de 26 alumnos de primaria y sus contactos, al menos 18 de ellos contrajeron la variante Delta. "La tasa de infección del brote pone de manifiesto la mayor transmisibilidad de la variante Delta y su potencial de rápida propagación, especialmente en poblaciones no vacunadas, como los escolares demasiado jóvenes para la vacunación", dice el informe. Los expertos también declararon que el impacto del brote en la comunidad en general pudo haber sido limitado gracias a la alta tasa de vacunación del condado de Marin. Sin embargo, señalaron que las nuevas pruebas de la "alta transmisibilidad de la cepa Delta, incluso entre personas totalmente inmunizadas, respaldan las recomendaciones de llevar mascarillas en las escuelas". El uso de un cubrebocas adecuado, las pruebas rutinarias, la ventilación y la permanencia en casa mientras se está sintomático son importantes para garantizar la seguridad de la enseñanza en las escuelas", concluyeron.