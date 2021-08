Tarija: La pandemia frenó la práctica del bachillerato técnico





29/08/2021 - 08:39:01

El País.- La pandemia de la Covid-19 frenó la práctica del Bachillerato Técnico Humanístico (BTH) en Tarija, mediante el cual los estudiantes reciben su título de técnico medio. Hay preocupación por parte de los padres de familia, mientras que desde la Dirección Departamental de Educación (DDE) explican que ese grupo de estudiantes puede pasar clases semipresenciales. Según datos de la DDE, son 56 unidades educativas, en todo el departamento de Tarija, que ofertan el BTH. Las carreras de especialidad técnica son de acuerdo a la vocación productiva o potencialidad del lugar donde está ubicado el colegio. Florencia Irahola, presidenta de la Junta Nacional de Padres de Familia, explicó que hay preocupación por parte de su sector, principalmente de los que tienen hijos en quinto y sexto de secundaria, grados donde los estudiantes hacen su especialidad técnica mediante la práctica, pero al ser las clases a distancia, los colegiales se ven perjudicados. “El año pasado, cuando estaban en quinto de secundaria, no hicieron su práctica. Ahora que están en sexto y tampoco están haciendo su especialidad en práctica. Entonces, qué título recibirán esos estudiantes – cuestionó la dirigente –. Hay preocupación por parte de los padres de familia, pues quieren que los estudiantes de esos grados vuelvan a clases semipresenciales”. Irahola conoce que algunos profesores, a partir del segundo trimestre, optaron por aplicar clases semipresenciales para el BTH, pero no son todas las unidades educativas. La aplicación de esa modalidad, en el caso específico para la formación, es un pedido de los padres de familia desde inicios de la gestión escolar. Guillermo Cincko, subdirector de Educación Regular, explicó que a la fecha los estudiantes avanzaron la parte teórica de lo que implica el BTH, sin embargo, tienen la flexibilidad de aplicar la modalidad semipresencial o presencial, porque la formación tiene un elevado componente de práctica. Los maestros de esas áreas deben priorizar y optimizar los contenidos, además de aplicar una nivelación en la parte práctica una vez que se ingrese a esa parte de la formación técnica. Sin maestros El problema también fue que no había profesores formados en ramas técnicas para el avance de materias. En esos casos, los maestros que tenían más relación con esas asignaturas dictaron la parte teórica. Para subsanar esa falencia, el Ministerio de Educación también les autorizó que pueda designar los ítems a profesionales libres, quienes se encargarán de culminar la formación, con principal énfasis en la práctica. Teresa López, ejecutiva de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Tarija, explicó que cuando no hay maestros formados en ramas técnicas, se lanzan cuatro convocatorias y, al no haber postulantes, se da paso a un contrato por invitación a un profesional libre hasta finales de gestión, para el siguiente año volver a lanzar la convocatoria. La dirigente confirmó que de momento se abocaron a impartir la parte teórica, una vez que se retome las clases semipresenciales o presenciales, aplicarán los contenidos prácticos. Aunque los estudiantes también envían videos de los trabajos que realizan en sus domicilios. Asignaron 13 ítems para BTH en Tarija Guillermo Cincko, subdirector departamental de Educación Regular de Tarija, explicó que el Ministerio de Educación entregó 13 ítems para la formación en Bachillerato Técnico Humanístico (BTH). Esa misma cartera de Estado les autorizó para que mediante resolución administrativa de su institución, puedan invitar a profesionales libre a ocupar esos cargos, al no haber maestros especializados en ramas técnicas que ofrecen los colegios.