La demanda de oxígeno es mínima y las plantas se alistan para la cuarta ola de covid-19





29/08/2021 - 08:33:37

El Deber.- Santa Cruz se encuentra en la fase final de la tercera ola de coronavirus y, con la desescalada de casos, también bajó la demanda de oxígeno. Las plantas y distribuidoras del gas medicinal aseguran que los requerimientos son mínimos y ya lograron regularizar las entregas, dos meses después del pico, cuando la capacidad se vio rebasada ante la gran cantidad de pacientes que requerían este insumo para respirar. Las plantas y distribuidoras trabajan en ampliar su capacidad de producción o de importación, a fin de prepararse para cubrir la demanda ante una posible cuarta oleada. Este el caso de la fábrica Coboxi SRL, donde compraron un equipo que permitirá duplicar su capacidad de suministro del gas, informó el gerente de la empresa, Daniel Juárez. La fábrica tiene un contrato con clínicas y durante el pico de la tercera ola también atendieron los requerimientos de la gente que hacía filas en el ingreso de la empresa, ubicada por el Cambódromo. Esta situación se repetía en otras fábricas y distribuidoras, donde la gente aguarda hasta un día para conseguir un tubo de oxígeno. El gerente de Coboxi SRL explicó que en el pico de la tercera ola muchas clínicas triplicaron su demanda y priorizaron el suministro a los centros privados para cumplir con los contratos, y eso obligó a racionalizar la atención a la población en general. José Aimarette, de Gasox SRL, indicó que también están ampliando la capacidad de la planta, con lo que triplicarán la producción del oxígeno medicinal. Aimerette remarcó que están listos para responder a un eventual incremento de la demanda, aunque por ahora los requerimientos son mínimos. Desde la empresa distribuidora de Oxígeno del Sur en Santa Cruz indicaron que actualmente la demanda de oxígeno se normalizó. En El Alto, Oxígeno Vital, que es una importadora con siete años de funcionamiento, está fortaleciendo sus equipos. Esta empresa reconoce que los picos de las anteriores olas de coronavirus se vieron rebasados por el aumento de la demanda, especialmente de las clínicas privadas. “Ahora estamos tratando de ampliar la capacidad. Estamos equipándonos ante la posible cuarta ola que se viene, aunque esperamos que su impacto sea menor a las tres primeras por el avance de la vacunación”, dijo uno de los administrativos. Esta distribuidora importa oxígeno desde Chile y desde Argentina, y aseguran que ya realizaron gestiones para ampliar los cupos de importación. “Un hospital de tercer nivel ocupaba diez tubos de oxígeno, pero en el pico de la tercera ola pasó a solicitar hasta 70 botellones al día”, dijo el trabajador de Oxígeno Vital, al acotar que tienen la esperanza de que la vacunación ayude a controlar la pandemia. Durante el pico de la tercera ola, el Gobierno nacional tuvo que gestionar la compra del gas medicinal a países vecinos, como Brasil, Chile y Argentina, para atender a los hospitales públicos, donde la escasez llevó al traslado de pacientes en algunas regiones. Planta municipal en suspenso En pleno pico, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, anunció la instalación de una fábrica de oxígeno en la capital cruceña. Sin embargo, ahora indicó que la licitación ha quedado suspendida porque tuvo un acercamiento con autoridades del Gobierno nacional, donde le informaron que la instancia nacional proyecta la instalación de la planta. “Hay una posibilidad de que el Gobierno nacional pueda adquirir plantas de oxígeno y esta pueda ser compartida con el municipio cruceño, están comprando en todo el país. Por eso paralizamos la compra, estamos esperando una respuesta del Gobierno nacional”, manifestó Fernández cuando fue consultado sobre los avances en el proceso de licitación del proyecto. En las últimas semanas, el Gobierno nacional junto con la Alcaldía de Oruro, inauguraron una planta de oxígeno en esa ciudad. Además, el Gobierno comprometió la ejecución de proyectos similares en Cochabamba y en Santa Cruz. Provincias cruceñas El Gobierno nacional anunció que instalará una planta de oxígeno medicinal en San Ignacio de Velasco. La obra demandará una inversión de Bs. 6.000.000, financiada por el Banco Mundial, mientras que Gobierno Municipal se encargará de la infraestructura, que estará en el hospital de esa localidad. Carlos Aramayo, que preside la comisión de infraestructura y equipamiento médico del Ministerio de Salud, indicó que “ya visitaron el nosocomio y este cumple todos los requisitos para la instalación de una planta de oxígeno, lo que ayudará a salvar vidas en esta región del país no solo en tiempos de pandemia”. Aramayo indicó que se espera que la planta esté lista para empezar a operar hasta fin de año. El alcalde de San Ignacio de Velasco, Ruddy Dorado, señaló que la planta tendrá una capacidad de 100 tubos de oxígeno. Vallegrande es uno de los pocos municipios de provincia que cuenta con su propia planta de oxígeno, lo que en la tercera ola permitió abastecer del gas medicinal a la zona de los Valles. Proyección nacional El director general de Epidemiología, Freddy Armijo, indicó que, la proyección, es que el país enfrente una cuarta ola a finales de septiembre o inicios de octubre. No obstante, se prevé que sea de menor impacto, por el avance en la vacunación contra el Covid-19. El ministro de Salud, Jeyson Auza, manifestó que la cuarta ola afectará principalmente a las personas que no hayan recibido la dosis, por lo que llamó a la población a vacunarse. LETALIDAD La tercera ola de coronavirus alcanzó una letalidad de 2,8%, la segunda más elevada en lo que va de la pandemia, después de la primera, que fue de 6,2%. FALLECIDOS El país se acerca a los 19.000 decesos acumulados por coronavirus. Los departamentos más afectados son Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. MÁS AFECTADOS Los departamentos del eje central concentran la mayor cantidad de casos del país. PANDEMIA El país cumple en septiembre 18 meses de la pandemia de coronavirus. Los primeros dos casos fueron registrados el 10 de marzo de 2020.